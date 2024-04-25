Почему нужно оформлять пенсию вовремя?

Пенсионные новости
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О том, кто имеет право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику, рассказали в пресс-службе фонда, Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, и достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также лица c инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику. 

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста, получателям необходимо своевременно обращаться в ЦОН. За выплатой в связи с установлением инвалидности первой или второй группы бессрочно – в подразделения ЕНПФ. А также через сайт ЕНПФ при наличии ЭЦП. Документы в ЦОН вместе с заявлением можно подать за 10 дней до достижения получателем пенсионного возраста.

Отмечается, что соблюдение срока особенно важно для получения государственной пенсии, для назначения которой требуется проверка трудового стажа по представленным документам.

Кроме того, согласно законодательству назначение пенсий по возрасту и государственной базовой выплаты производится со дня обращения. Таким днем считается день регистрации заявления и необходимых документов в госкорпорации «Правительство для граждан».

В ЕНПФ напоминают, что пенсию по возрасту могут получать лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 61 года в 2024 году. Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

По результатам ежегодной сверки по состоянию на 1 марта текущего года из 200 тысяч лиц, достигших пенсионного возраста, имеющих накопления и не обратившихся за их выплатой, по сведениям госкорпорации, около 45 тысяч лиц, не являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой пенсии. Около 92 тысяч лиц, являются получателями пенсионных выплат по возрасту/базовой пенсии/за выслугу лет за счет бюджетных средств, из которых около 20 тысяч граждан в текущем году самостоятельно подали заявление в ЦОН по месту жительства за пенсионной выплатой из ЕНПФ. Около 72 тысяч граждан назначены пенсионные выплаты из ЕНПФ в проактивном формате по результатам сверки. Около 63 тысяч лиц являются выехавшими на постоянное место жительства за пределы РК либо умершими.

Таким образом, по результатам вышеуказанной сверки, ЕНПФ в течение марта-апреля текущего года осуществил пенсионные выплаты из ЕНПФ порядка 72 тыс. граждан без их обращения в ЦОН в проактивном формате.

#ЦОН #пенсия #ЕНПФ #начисления

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