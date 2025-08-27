Оптимистичный прогноз

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова одобрены прогнозы социально-экономического развития на 2026–2028 годы и на период до 2035 года, а также проект республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период.

Вице-премьер – министр нацио­нальной экономики Серик Жумангарин озвучил макроэкономичес­кие ориентиры, заложенные в прогнозе трех ближайших лет, а также долгосрочную перспективу. По базовому варианту ожидается прирост ВВП в 2026 году в пределах 5,4%, а среднегодовой по итогам трех лет – 5,3% без существенного колебания.

При благоприятных условиях роста мирового спроса (оптимис­тический сценарий) ВВП может увеличиться до 6,6%. Номинально рост ВВП в 2026 году ожидается до 183,8 трлн тенге, в 2028 году – до 229,8 трлн тенге. В долгосрочной перс­пективе до 2035 года увеличение ВВП зафиксируется на уровне 4,5%, номинальный ВВП в 2035 году составит 473,2 трлн тенге.

Темпы повышения ключевых отраслей за три года в среднем прогнозируются следующим образом: горнодобывающая промышленность – 2,8%; сельское хозяйство – около 3,9%; торговля – 6,7%; транс­порт 10,1%; строительство – 11%. Экспорт увеличится с 77,1 млрд в 2026 году до 83,7 млрд долларов в 2028-м, импорт – с 67,7 млрд до 75,2 млрд долларов. Прог­нозируется снижение инф­ляции, которая не превысит 10% в 2026 году, а в 2027–2028 годах будет около шести процентов.

По расчетам экспертов, доходность Национального фонда на 2026–2028 годы составит 2,97%. Что касается доходов бюджета, они в 2026 году без учета транс­фертов прогнозируются в сумме 19,2 трлн тенге; в 2027-м – 21,2 трлн, в 2028-м –

23,2 трлн тенге. Дефицит бюджета ожидается в пределах 2,5% в 2026 году с пос­тепенным снижением до 0,9% в 2028 году.

Вице‑премьер акцентировал внимание на том, что прогноз носит ориентационный характер, опирается на реалистичные сценарные условия и нацелен на стратегическое планирование в среднесрочной перспективе.

– Президент поручил обеспечить сбалансированность бюджета, качественное планирование и эффективное распределение финансов на всех уровнях, – отметил Олжас Бектенов. – В этой связи рассмотрены проекты законов о республиканском бюджете и трансфертах общего характера на 2026–2028 годы. Документы сформированы с учетом бюджетных параметров и направлены на устойчивость госфинансов. Бюджет сбалансирован и отражает стратегические инициативы Главы государства.

Премьер-министр добавил, что объемы трансфертов обеспечивают равный доступ регионов к базовой инфраструктуре согласно Системе региональных стандартов. Бюджет сохраняет социальную направленность и сформирован с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов.

О готовности

к зиме

О ходе подготовки к предстоя­щему отопительному сезону доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов. По словам главы Минэнерго, конт­роль над этим процессом в текущем году значительно усилен. О подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда и инженерной инф­раструктуры сообщил министр промышленности и строи­тельства Ерсайын Нагаспаев. По данным Минпромстроя, к отопительному сезону на сегодняшний день подготовлено 92% объектов образования, 91% объектов здравоохранения, 83% жилых домов. В то же время отремонтировано 610 км сетей водоснабжения и 101 км канализации, а также 11,2 тыс. км теплосетей автономных котельных.

Премьер-министр в свою очередь акцентировал внимание на необходимости системной подготовки к зимнему периоду.

– Глава государства в Пос­лании народу поставил задачу по модернизации энергетической инфраструктуры и коммунального хозяйства. Учитывая высокую степень изношенности энергетичес­кого сектора, необходимо вести планомерную и качественную работу по подготовке к отопительному сезону. В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» для ремонта и модернизации электростанций только в этом году направлено почти 377 миллиардов тенге, что на 15 процентов больше прошлого года. Также из резерва Правительства на ремонт теплоисточников и тепловых сетей предусмот­рено выделение порядка 48 миллиардов тенге, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки к отопительному сезону в регионах. Заслушаны док­лады акимов ряда облас­тей, где на сегодняшний день имеются риски несвое­временного завершения ремонтных работ. Главам регионов дан ряд поручений по оценке готовности предприятий энергетики к зимнему периоду. Уже началась работа по выдаче паспортов готовности, и акимам поручено принять личное участие в комиссиях, оценивающих готовность энергоисточников к зиме. На особый контроль взяты ТЭЦ городов Риддера, Кентау, Экибастуза и Актау. В случае вхож­дения в отопительный сезон без паспорта готовности виновные руководители будут привлечены к ответственности.

Руководитель Правительства дал ряд конкретных поручений в рамках подготовки к предстоя­щему отопительному сезону. Министерству энергетики совместно с акиматами регио­нов указано обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоис­точниках и тепловых сетях. До 1 сентября необходимо утвердить график поставок социального мазута в регио­ны. Министерству энергетики, «Қазақстан темір жолы» и местным исполнительным органам необходимо принять меры по своевременной поставке угля и мазута на энергообъекты в соответствии с утвержденными графиками и объемами. Отдельное внимание следует уделить контролю над обеспечением углем населения.

Министерству промыш­леннос­ти и строительства, акиматам регионов поручено также до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, а до 15 октября – объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда.