В Эр-Рияде состоялась церемония открытия VI Игр исламской солидарности

Спорт
10
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Казахстан представлен в 15 видах спорта, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, стартовали VI Игры исламской солидарности, соревнования будут длиться с 7 по 21 ноября, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Парад открытия состоялся на открытой спортивной арене имени Короля Абдулазиза. Флаг Казахстана на церемонии открытия несли чемпионка страны по дзюдо, обладательница Кубка Азии Аруна Сериккызы Жангельдина и чемпион мира и Азии по тяжёлой атлетике Нургиса Адилетулы.

Сборная Казахстана выступает в 15 видах спорта, за спортивную честь страну поборются 98 атлетов (всего в нынешних Играх принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран мира). По числу участников наша команда занимает 10-е место среди всех сборных.

В числе наших делегатов - чемпионы мира Нургиса Адилетулы, Артём Антропов (тяжёлая атлетика), Ризабек Айтмухан и Нуркожа Кайпанов (вольная борьба), Рамазан Кусаинов и Жибек Кулумбетова (джиу-джитсу), Әбіл Галиев (муайтай), а также бронзовый призёр Олимпиады в Токио Софья Берульцева (каратэ WKF). Больше всего казахстанцев выступит в дзюдо (11 спортсменов), лёгкой атлетике (10) и джиу-джитсу (9).

За всю историю участия Казахстана в Играх исламской солидарности наши спортсмены завоевали 134 медали - 42 золотые, 36 серебряных и 56 бронзовых.

На прошлых Играх исламской солидарности, проходивших в 2021 году в Конье, сборная Казахстана завоевала 27 золотых, 23 серебряные и 39 бронзовых медалей, заняв пятое место в общекомандном зачёте.

#Спорт #церемония открытия #VI Игры исламской солидарности

