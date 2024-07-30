В Есиле растет новый микрорайон

Общество
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Здесь ведется строительство 21 индивидуального жилого дома для горожан, чье жилье было признано аварийным из-за нынешнего паводка.

фото пресс-службы районного акимата

Одни из будущих новоселов – семья есильцев Кайлибер. Вряд ли глава семейства Виктор Фридрихович предполагал, что ему придется переезжать, менять привычную обстановку. А вот теперь, воспользовавшись предложением, они с супругой еще раз побывали в почти возведенной для них новостройке.

– Нынешняя весна, конечно, запомнится надолго. Дом наш стоял в воде. Обратились в акимат, собрали перечень необходимых документов, нам выплатили единовременную компенсацию в 100 МРП. По заключению комиссии дом признан не пригодным для проживания. Но нас тут же успокоили: новое жилье у нас обязательно будет. Так и есть, живем сейчас в ожидании переезда. Благодарен государству за то, что не оставило один на один с проблемами, – говорит Виктор Кайлибер.

В результате большой работы по минимизации последствий паводков, которая ведется в Есильском районе, денежные выплаты и положенные компенсации получил 161 заявитель. В этом регионе аварийными комиссионно признаны 37 домов: 19 – в селах, 18 – в городе Есиле.

За счет средств ОФ «Асар Ақмола» приобретены 16 квартир из категории «вторичное жилье». Как сказано выше, 21 дом строится в районном центре. По словам руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Абая Болатова, к возведению благоустроенных домов в Есиле приступили в мае, сдать их все планируется в начале сентября.

На сегодня подняты стены всех домов, на восьми уже есть кровля, на остальных – каркас крыши, на 15 установлены стекло­пакеты и двери. Подрядчики возводят жилье под строгим контролем и заказчика, и самих будущих новоселов.

Отметим, что дома для пострадавших от паводка людей в Есиле строятся на собственные средства подрядчика – астанинского ТОО «Нұр Астана Құрылыс». В рамках социальной ответственности бизнеса компания выделила на благое дело более 500 млн тенге. В начале августа районный акимат приступит к проведению в новый микрорайон инженерной инфраструктуры.

#ущерб #паводок #жилье #строительство

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