Более четырех тысяч человек эвакуировали из-за прорыва дамбы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Людей эвакуировали из Дербентского района Дагестана из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В воскресенье в МЧС России сообщили, что в Дербентском районе из-за обильных осадков произошел "прорыв земляного вала Геджухского водохранилища".

«В Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из 4 микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная группа МЧС России под руководством начальника ГУ МЧС России по Дагестану Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора на вертолете МИ-8 вылетели в Дербентский район для оценки паводковой обстановки, сложившейся в результате непрекращающихся проливных дождей.

Ранее в понедельник в администрации Дербентского района сообщили, что из населенных пунктов Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкалабыли заблаговременно эвакуированы 350 человек.