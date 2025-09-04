В этом году в Мангистау модернизируют 5 рынков

Экономика
127

До конца 2025 года по стране модернизацию пройдут 100 рынков.

Фото: Минторговли

Согласно Дорожной карте Министерства торговли и интеграции РК, в этом году в Мангистау завершат модернизацию 5 рынков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

До конца 2025 года по стране модернизацию пройдут 100 рынков. Сегодня зампредседателя Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев специально ознакомился с ходом строительных работ на рынках «Асем-Берекет», «Мағаш», «Сити-Центр», «РИД-СК», «РусКаз».

 «Я вижу темпы модернизации рынков в Мангистау. Последние два рынка должны срочно ускорить работы. Для этого местный акимат должен раньше согласовать необходимые документы. Модернизация рынков – это ответственность бизнеса. С 2026 года рынки должны работать в закрытых помещениях, подключённых к системе вентиляции, соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Чтобы снизить долю теневой экономики, каждое торговое место должно быть оснащено устройствами для безналичных расчётов», – отметил Ернур Жаутикбаев.

На рынке «Асем-Берекет», расположенном на территории площадью 6 гектаров, активно ведутся работы по модернизации. Согласно плану, модернизация завершится до конца года. На рынке, состоящем из 300 торговых мест, ряды контейнеров будут убраны, на их месте возведут современное здание. На рынке «Мағаш», расположенном в 23 микрорайоне, и универсальном рынке «Сити-Центр» модернизация завершена на 90%. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы.

Современные рынки планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября. Существует риск отставания от сроков, закреплённых в Дорожной карте, по рынкам «РИД-СК» и «РусКаз». В 28а микрорайоне на территории рынка «РИД-СК» ведутся работы совместно с местным акиматом по замене инженерных сетей. По проекту модернизации рынка «РусКаз» утверждён эскизный проект, архитектурно-планировочная документация и проектно-сметная документация находятся на стадии согласования с местным исполнительным органом.

Согласно Национальному плану развития, к 2029 году долю современного формата торговли в стране планируется довести до 70 %. Сейчас этот показатель составляет 41 %.

В этом году предприниматели Мангистау получили более 1 млрд тенге для развития торговой деятельности. Из них 98 млн тенге привлечены на инвестиционный проект. В рамках государственной поддержки министерство субсидирует 10,75 % процентной ставки по кредитам.

В Мангистауской области 43 рынка. Из них 24 – универсальные, 2 – оптовые, остальные 19 – специализированные рынки. На 43 рынках имеется 6 828 торговых мест. Всего в регионе 3 495 торговых объектов, 1 752 магазинов «у дома», 9 крупных торговых сетей.

 
#модернизация #Мангистау #рынки

