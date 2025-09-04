Юбилейное мероприятие стало важным культурным событием, отражающим многолетние связи и дружбу между народами Казахстана и Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы состоялся концерт, приуроченный к 120-летию со дня рождения выдающегося китайского композитора Сянь Синхая.

Юбилейное мероприятие стало важным культурным событием, отражающим многолетние связи и дружбу между народами Казахстана и Китая. Концертная программа была посвящена творческому наследию Сянь Синхая, а также его исторической дружбе с казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым, с которым он познакомился в Алматы во время Второй мировой войны.

С приветственными словами к гостям обратились глава представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Алматы Жанибек Абдрашов, генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй и директор филармонии Акан Абдуалиев.

В концерте приняли участие Государственный академический симфонический оркестр РК им. Т. Абдрашева, Государственная хоровая капелла им. Б. Байкадамова и солисты. В программе прозвучали значимые произведения композитора — симфоническая поэма «Амангельды» и кантата «Жёлтая река», а также «Казахские танцы» и «В горах Тайханьшань».