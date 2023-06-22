"Недропользователи не стремятся заниматься переработкой газа" – сенатор

Сенат, Энергетика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Депутат Сената Парламента РК Ляззат Рысбекова призвала оперативно решить вопрос переработки газа на внутреннем рынке за счет увеличения мощности действующих и строительства новых газоперерабатывающих заводов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: kmg.kz

«Ни для кого не секрет, что в фокусе внимания крупных недропользователей – в основном экспорт сырья, а не развитие переработки в нашей стране. Основной объем инвестиций, как и прежде, направляется на добычу. У крупнейших операторов сохраняется слабый интерес к реализации новых проектов по переработке газа. Ежегодно увеличиваются объемы обратно закачиваемого в пласт газа для поддержания пластового давления. Эти объемы по итогам 2021 года составили порядка 39%, а к 2030 году, согласно прогнозам АО «НК QazaqGaz, могут превысить 50%», – обозначила депутат Ляззат Рысбекова в своем депутатском запросе.

По ее мнению, такая ситуация усугубляется и другими сопутствующими проблемами. Так, компания «Тенгизшевройл» добывает более 16 млрд кубометров попутного газа. Данное сырье по своим характеристикам относится к так называемому «жирному» газу, подлежащему переработке.

«Однако, несмотря на такое преимущество, большая часть газа закачивается обратно в пласт. То есть компания попросту не ориентирована на переработку газа. Для получения товарного газа необходимо строительство газосепарационной установки, этанопровода для дальнейшего строительства завода полиэтилена (KLPI). Актуальным остается строительство завода бутадиена», – сказала сенатор, отметив, что при этом действующее законодательство не позволяет национальной компании получить правоустанавливающие документы на земельные участки на этапах строительства и эксплуатации на контрактной территории Тенгиза.

Также, отметила депутат, в детальной проработке нуждается проект по переработке попутного газа из месторождения Кашаган, так как строительство газоперерабатывающих заводов на данном месторождении и планируемое увеличение мощности переработки с 1 до 6 млрд кубометров в год требует решения главной проблемы – транспортировки газа на север, центр и юг Казахстана.

«В условиях складывающейся геополитической ситуации особую актуальность приобретает вопрос переработки карачаганакского газа, порядка 10 млрд кубометров которого отправляется по сложной и не всем понятной схеме на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Однако из-за различных причин переработка нашего газа периодически приостанавливается, что влечет за собой значительные проблемы», – говорит она.

Рысбекова подчеркнула, что газ является важным стратегическим сырьем и энергоресурсом, поэтому важно оперативно решить вопрос переработки газа на внутреннем рынке за счет увеличения мощности действующих и строительства новых газоперерабатывающих заводов. 

«Наряду с этим со стороны государства отсутствует должный анализ всех этапов реализации планируемых проектов, учет возможных рисков и дальнейших перспектив их развития. Так, в конце прошлого года в Казахстане был запущен первый интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области. Проект ориентирован на выпуск 500 тысяч тонн полипропилена, область применения которого высока. Однако для использования продукции из полипропилена в Казахстане не создана соответствующая нормативная база, заранее не оценены реальные потребности экономики в этой продукции.

Кроме того, отсутствие стратегического планирования и межотраслевая разобщенность привели к тому, что единый проект ТОО «KPI» и «Полимер Продакшн» испытывает серьезные трудности», – обратила внимание сенатор.

По ее мнению, отсутствие государственного регулирования вопросов распределения на внутренний рынок части объемов производимого в стране полипропилена и его высокая стоимость не только снижают конкурентоспособность продукции ТОО «Полимер Продакшн», но и в целом негативно сказываются на деятельности предприятия.

«До сих пор не находит своего решения вопрос передачи ТОО «Полимер Продакшн» в ведение АО НК «КазМунайГаз». При этом, на наш взгляд, данная работа должна быть проведена на основе выработки решения по единому проекту ТОО «KPI» и «Полимер Продакшн», – считает депутат.

В этой связи депутат просит инициировать внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, в частности в Земельный кодекс, для предоставления национальным операторам возможности оформления правоустанавливающих документов на земельные участки контрактной территории ТОО «Тенгизшевройл» в период строительства и эксплуатации проектов.

Также, отметила Рысбекова, важно решить вопрос финансирования проектов по строительству газоперерабатывающих заводов на месторождениях Тенгиз и Карачаганак с приоритетным ориентированием их на удовлетворение внутренних потребностей страны и обеспечить создание соответствующей нормативной базы для использования полимерной продукции в Казахстане, а также оценить реальные потребности национальной экономики в этой продукции.

 

#Парламент #Сенат #газ #Карачаганак #Тенгиз #депутатский запрос #ТШО #переработка газа #Тенгизшевройл

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