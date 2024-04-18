В ФРГ арестовали членов международной банды контрабандистов

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За перспективу получения постоянного вида на жительство в Германии те платили от 30 000 до 350 000 евро, сообщает Дойче Велле.

Немецкие правоохранители в среду, 17 апреля, провели крупную операцию против членов международной банды контрабандистов. Обыски проводились в восьми федеральных землях, арестованы 10 человек, уточняет агентство AFP.

Помимо контрабанды, они также обвиняются во взяточничестве и отмывании денег. В общей сложности в банду входили 38 человек. В отношении них и 147 их клиентов, незаконно попавших в ФРГ, ведется расследование.

Главные подозреваемые - два адвоката из Кельна, которые были арестованы во время обысков. Предполагается, что через свои юридические фирмы они вербовали состоятельных граждан из Китая и арабских стран. За перспективу получения постоянного вида на жительство в Германии те платили от 30 000 до 350 000 евро.

Адвокаты, как утверждается, использовали эти деньги, в частности, для создания фиктивных компаний. Однако значительная часть полученных сумм была использована для собственного обогащения.

Поводом для расследования послужила информация из немецкого консульства в китайском Кантоне, а также многочисленные сообщения банков о подозрительных случаях отмывания денег, заявил возглавляющий расследование прокурор Хендрик Тиммер (Hendrik Timmer).

По информации агентства dpa, следственные действия начались в 2020 году, но некоторые из преступлений были совершены раньше - в 2016/2017 годах.

Местонахождение большинства из 147 человек, перевезенных бандой, пока неизвестно. В случае обнаружения их незаконные виды на жительство будут аннулированы пояснил Тиммер. Однако до тех пор, пока они числятся в списке подозреваемых и ведется расследование, их депортация будет приостановлена. Следователи надеются получить от них свидетельские показания.