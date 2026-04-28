В Германии зафиксировали самую низкую рождаемость за 80 лет

Согласно предварительным данным, в 2025 году в Германии родилось около 654 300 детей. Это на 3,4% меньше, чем в 2024-ом, когда родилось 677 117 детей, и самый низкий показатель с 1946 года, сообщили в федеральном статистическом управлении страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В ведомстве добавили, что число смертей, составившее около 1,01 млн, превысило число рождений на 352 тыс., что привело к самому большому дефициту рождаемости со времен Второй мировой войны.

Отчет федерального статистического управления показывает, что наибольший спад рождаемости зафиксирован на востоке страны — показатель снизился на 4,5% по сравнению со снижением на 3,2% в западных регионах ФРГ. Вместе с тем отмечается, что единственной федеральной землей, где наблюдался рост рождаемости, является Гамбург — там число новорожденных увеличилось на 0,5%. Управление объясняет демографический спад двумя факторами: во-первых, поколение, рожденное в 1990-х годах, является небольшим по численности и только сейчас, по достижении 30-летнего возраста, начинает задумываться о рождении детей.

Кроме того, суммарный коэффициент рождаемости в стране снижается с 2022 года. Даже самые благоприятные подсчеты показывают, что рождаемость в ФРГ не превысит показатель 2021 года, когда родилось 795 тыс. человек, однако окончательный прогноз будет составлен только к июлю 2026 года.

В январе отмечалось, что показатель численности населения в Китае за 2025 год сократился на 3,39 млн человек. При этом, число рождений составило 7,92 млн человек, а смертей — 11,31 млн человек. Таким образом, естественный прирост населения имеет отрицательный показатель — 2,41 на тысячу проживающих.

Также в 2024 году сообщалось, что рождаемость в Германии существенно снизилась и упала до самого низкого уровня с 2009 года. Причинами такого снижения количества населения ученые назвали кризисы современности, в числе которых рост инфляции, а также изменение климата.