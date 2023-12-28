В гости к сказке

Музейный зал наполнила атмосфера праздника: зимние сны и чудеса, дверь в сказку и портал в Новый год, заснеженные леса и уютная атмосфера праздничного дома, Дед Мороз и его фабрика подарков, снежные красавицы и снеговики – вот далеко не полный перечень сюжетов, оживающих более чем на 50 детских рисунках.

Выставка – итог работы воспитанников творческой студии «Магия цвета».

– Детские рисунки – самые искренние, в каждом из них есть частичка души, тепла и волшебства, – говорит руководитель студии Руфина Гольцман.

Новый год – сказочный волшебный праздник. Именно поэтому музей решил познакомить своих друзей с миром сказок сразу трех веков – с XVIII по ХХ. Здесь можно увидеть издания сказок 1787, 1864 и 1914 годов. Юные посетители узнали, что самой старой сказке в мире почти 6 000 лет, а все сказки – богатейшая сокровищница человеческой фантазии. На выставке можно погрузиться в волшебный мир, где смеется неунывающий Алдар Косе, творит зло Кощей Бессмертный, Красная Шапочка спешит к бабушке, а муми-тролли завтра­кают еловыми иголками.

– Большинство сказок, известных нам под авторством Шарля Перро или братьев Гримм, возникли в эпоху средневековья, а их фольклорные сюжеты – отражение менталитета той эпохи. Например, в сказках братьев Гримм встречается 16 злых мачех и всего три злых отчима. Злых ведьм в сказках братьев Гримм наблюдается аж 23, тогда как злых колдунов всего двое. Дело в том, что в эпоху средневековья женщины считались источником искушения и зла. И это далеко не все секреты известных сказок. На выставке можно узнать, почему в Европе не любят историю про Карлсона и что не так с добрым доктором Айболитом, – рассказывает куратор выставки Алла Белякина.

А еще выставка рассказывает о том, что некоторые любимые сказки – это еще и политические триллеры. Так, история Джанни Родари про мальчика-луковицу Чиполлино на самом деле рассказ про бунтовщиков в Лимонном царстве, которые устроили целую революцию. В этой волшебной истории впервые прозвучала идея собирать налоги за воздух, которым дышат граждане. Именно здесь звучит потрясающая фраза: «После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!»

Сказка Юрия Олеши «Три толстяка» – еще один пример революционной сказки, где герои свергают иго Трех толстяков и освобождают народ, томящийся под гнетом злых бездельников и дармоедов. И даже сказка про Незнайку отдает политикой, что особенно заметно в третьей части трилогии – «Незнайка на Луне».

Дополнить сказочную атмосферу выставки помогли работы известных художников, иллюстрировавших книги.