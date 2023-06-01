В гостях у сказки

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Наталия Хомс

В театре Astana Opera прошла премьера спектакля «Кот в сапогах».

фото Игоря Бургандинова

Музыкальный спектакль стал прекрасным подарком маленьким зрителям к Международному дню защиты детей. Сказочная постановка прошла на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой. Режиссером выступил лауреат международных конкурсов Digital Opera и «Нано-Опера» Еренбак Тойкенов.

Сюжет сказки знаком каждому с детства: пос­ле смерти отца старшие братья делят наследство, и младшему достается только кот. Но оказалось, что животное может полностью изменить жизнь своего нового хозяина. Став верным другом, кот не только помогает младшему сыну мельника разбогатеть, но и способствует женитьбе на прелестной принцессе.

– Опера «Кот в сапогах», соз­данная более века назад композитором Цезарем Кюи на основе сказки знаменитого Шарля Перро, не потеряла актуальности и сегодня. Главная ее мысль совпадает с идеей притчи о мальчике, который хвастается своим отцом, представляя его сильным и всемогущим. Став юношей, он начинает думать, что знает и умеет не меньше, а повзрослев, уверен, что и вовсе превзошел его. Однако когда приходит зрелость и ощущается необходимость с кем-то посоветоваться, отца уже нет рядом, – рассказал режиссер.

История повествует о ценности мудрости родителей, которую нельзя купить за деньги. А еще сказка «Кот в сапогах» – мотивационная, так как учит, что из любого положения можно найти выход, нельзя опускать руки и унывать, а нужно уверенно добиваться поставленных целей.

Спектакль, к слову, соз­давался силами молодого поколения, которое активно поддерживает руководство театра. Еренбаку Тойкенову в работе помогали автор музыкальной редакции и дирижер-постановщик Алихан Идрисов, руководитель детского хора Алтынганым Ахметова, сценограф Малика Тулегенова, художник по костюмам Дарига Тайшикова.

Солистами выступили молодые вокалисты, среди них слушатели Международной оперной академии Astana Opera. Партию Кота исполняют Нурканат Тапиев и Артур Габдиев; Маркиза – Талгат Аллаберинов и Алихан Зейнолла; Короля – Валерий Селиванов; Принцессы – заслуженный деятель РК Жамиля Джаркимбаева, Назым Сагинтай, Елена Ганжа и Улпан Аубакирова; Людоеда – Жандарбек Еркинбаев. В спектакле также задействованы оркестр, хор театра и воспитанники детской студии Astana Opera.

– Сегодня удивить зрителей сложнее, чем раньше, особенно детей, – отмечает Еренбак Тойкенов. – Это связано с развитием технологий, обилием компьютерных игр, красочных анимационных фильмов, поэтому мы всегда стараемся искать новые идеи. Помимо технических решений, световых спецэффектов и использования проекторов, привлекаем мастеров по визуальной части. Медиахудожник сказки – дипломант международного конкурса мультимедиа-художников Азамат Куттыгужин.

Жамиля Джаркимбаева отметила, что для детей в городе мало спектаклей, тем более оперных, поэтому отрадно, что в театре обращаются к детским постановкам.

– Дети – это очень важный зритель. Они всегда замечают каждую деталь – и в пении, и в костюмах, и в макияже, все обсуж­дают и по-своему воспринимают. Мне важно видеть горящие глаза, их улыбки, слышать аплодисменты и думать, какими они уйдут после спектакля, понравится ли им, – сказала Жамиля Джаркимбаева.

«Кот в сапогах» не первая постановка Astana Opera, рассчитанная на детскую аудиторию. Несколько лет в Камерном зале театра с успехом идет музыкальная сказка «Самұрық келген таң» Тлеугазы Бейсембека, где главные партии исполняют воспитанники детской театральной студии. Кроме того, большой интерес подрастающего поколения вызывают адресованные им познавательные и развлекательные концертные программы.

#искусство #театр #опера #спектакль #Astana Opera #Кот в сапогах

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