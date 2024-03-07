В Индии рыбаки поймали редчайших рыб и разбогатели

Рыболовы из Индии поймали семь редчайших рыб и продали их за 100 тысяч рупий (около 1 206 долларов США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Индии рыбаки из штата Одиша поймали редчайших рыб и разбогатели, продав их за 100 тысяч рупий (около 1 206 долларов США). Об этом сообщает OdishaTV.

Удача улыбнулась рыболовам из округа Бхадрак. 4 марта им удалось поймать в устье реки Дхамара семь рыб, которых местные жители называют Solapatia. Эти рыбы ценятся в качестве ингредиента в традиционной медицине.

Посмотреть на необычный улов собрались многочисленные зеваки. Вскоре рыбы были проданы на аукционе, а окончательная цена за них составила 108 тысяч рупий (1 302 долларов США). Позже стало известно, что их выкупил некий бизнесмен из Калькутты, штат Западная Бенгалия, который занимается производством лечебных средств, используемых в традиционной медицине.

Ранее сообщалось, что в Индии рыбак поймал редчайших рыб, продал их и разбогател на 5,5 миллиона рупий (около 66 332 долларов США). Девять рыб, которых местные жители называют Telia Bhola, были выловлены в море у индийского города Дигха, штат Западная Бенгалия.