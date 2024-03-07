В Индии рыбаки поймали редчайших рыб и разбогатели

В мире
138
Айман Аманжолова
[email protected]

Рыболовы из Индии поймали семь редчайших рыб и продали их за 100 тысяч рупий (около 1 206 долларов США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Индии рыбаки из штата Одиша поймали редчайших рыб и разбогатели, продав их за 100 тысяч рупий (около 1 206 долларов США). Об этом сообщает OdishaTV.

Удача улыбнулась рыболовам из округа Бхадрак. 4 марта им удалось поймать в устье реки Дхамара семь рыб, которых местные жители называют Solapatia. Эти рыбы ценятся в качестве ингредиента в традиционной медицине.

Посмотреть на необычный улов собрались многочисленные зеваки. Вскоре рыбы были проданы на аукционе, а окончательная цена за них составила 108 тысяч рупий (1 302 долларов США). Позже стало известно, что их выкупил некий бизнесмен из Калькутты, штат Западная Бенгалия, который занимается производством лечебных средств, используемых в традиционной медицине.

Ранее сообщалось, что в Индии рыбак поймал редчайших рыб, продал их и разбогател на 5,5 миллиона рупий (около 66 332 долларов США). Девять рыб, которых местные жители называют Telia Bhola, были выловлены в море у индийского города Дигха, штат Западная Бенгалия.

#деньги #Индия #богатство #рыбак #рыба #рыбалка

Популярное

Все
«Стеклянный дом» не для женщин
На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Перепады погоды привели к гибели лошадей на зимних пастбищах
В рядах Национальной гвардии РК в преддверии Международного женского дня состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих войск правопорядка
«Астана-Теплотранзит» просит потребителей взять на личный контроль своевременную поверку приборов учета тепла
На вас оформили кредит?
Ущерб на сотни миллионов
Сила есть, ума не надо?
В хищении 258 млн тенге подозреваются руководитель ГКП на ПВХ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска» и его заместитель
Воспитательский шапалак
Кредит доверия
Кардиолог Айжан Онгарбаева в медицине 13 лет. Лечить людей она мечтала с раннего детства
Тюльпаны голландские? Сарканские!
Больше десяти лет карагандинка Гульнара Балкенова борется со злостными неплательщиками алиментов
Свалки наступают
Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере
Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
«Ғибрат» – всем пример!
Сказка для любителей сладостей
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Не наступайте на бабочек!
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития

Читайте также

"Манчестер Сити" сотворил историю в Лиге чемпионов
В Филадельфии произошла стрельба на остановке, пострадали д…
Афганских женщин арестовывают за нарушение исламского дресс…
С Алека Болдуина могут снять обвинения в непредумышленном у…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]