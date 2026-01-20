В Испании объявили траур после столкновения поездов

Происшествия,Европа
106
Айман Аманжолова
корреспондент

Власти страны объявили трехдневный траур после аварии на железной дороге, в результате которой погибли минимум 40 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18 января в испанской провинции Кордова (автономное сообщество Андалусия) следовавший в Мадрид скоростной поезд сошел с рельсов. Хвостовая часть поезда вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим составом. В результате удара первые два вагона поезда сошли с рельсов, и он рухнул вниз по склону высотой 4 м. Точная причина аварии еще не установлена.

Десятки человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии. Сошедший с рельсов поезд перевозил около 300 пассажиров. Спасатели продолжают искать пропавших.

#поезд #Испания #траур

