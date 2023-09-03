В Италии может сократиться производство вина

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Сильные проливные дожди способствуют эрозии почвы и вызывают сползание земли под виноградниками Северной Италии. Ещё одна проблема – засуха. Из-за резких погодных колебаний и аномалий, урожай винограда в Италии может сократиться на одну пятую.

Под угрозой могут оказаться и другие сорта вин. В их числе: бургундское, Гран Крю и Каберне-Совиньон. Спрос на игристое вино огромен, за 5 лет он вырос более чем на 33%. Однако собрать урожай в высокогорных районах нелегко. Виноград для Просекко выращивают на склонах, поскольку там лозы получают много солнечного света, а прохлада не позволяет ягодам запекаться.

