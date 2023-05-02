Цены на овощи снизились в девяти регионах Казахстана

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В Казахстане продолжают расти цены на овощи, но не везде: в 9 регионах страны отмечено снижение цен, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Как отмечают аналитики, по итогам марта цены на свежие овощи выросли в годовой динамике на 5,8%. Резко подорожал репчатый лук – сразу на 55,1% за год, до 182 тг/кг; огурцы - на 40,9%, до 1,1 тыс. тг/кг. На третьем месте по скачку цен стоят помидоры – 13,2 %, цена на которые сейчас такая же, как на огурцы.

Вместе с тем снизились цены на картофель, морковь, капусту. Картофель подешевел на 7,6%, до 157 тг/кг, морковь – на 11,9%, до 153 тг/кг, белокочанная капуста - сразу на 51,1%, до 118 тг/кг.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области: сразу плюс 26,4%. Далее идут Атырауская (плюс 19,7%) и Туркестанская (плюс 14,2%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Абайской области - на 1,5%.

При этом в 9 из 20 регионов страны цены на свежие овощи снизились. Наибольшее удешевление было отмечено в Павлодарской – на 7,6%, Актюбинской – на 7,2% и Жамбылской – на 5,1% областях.

По данным главы Правительства Алихана Смаилова, на сегодня в стране имеется свыше 1 200 объектов хранения овощей и фруктов с общей емкостью хранения порядка 2 млн тонн. Однако, по его словам, этого недостаточно – нужны новые овощехранилища.