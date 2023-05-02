Цены на овощи снизились в девяти регионах Казахстана

Экономика, Сельское хозяйство
868
Кунапия Гульмира
корреспондент

Наибольшее удешевление было отмечено в Павлодарской, Актюбинской и Жамбылской областях.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане продолжают расти цены на овощи, но не везде: в 9 регионах страны отмечено снижение цен, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Как отмечают аналитики, по итогам марта цены на свежие овощи выросли в годовой динамике на 5,8%. Резко подорожал репчатый лук – сразу на 55,1% за год, до 182 тг/кг; огурцы - на 40,9%, до 1,1 тыс. тг/кг. На третьем месте по скачку цен стоят помидоры – 13,2 %, цена на которые сейчас такая же, как на огурцы.

Вместе с тем снизились цены на картофель, морковь, капусту. Картофель подешевел на 7,6%, до 157 тг/кг, морковь – на 11,9%, до 153 тг/кг, белокочанная капуста - сразу на 51,1%, до 118 тг/кг.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской области: сразу плюс 26,4%. Далее идут Атырауская (плюс 19,7%) и Туркестанская (плюс 14,2%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Абайской области - на 1,5%.

При этом в 9 из 20 регионов страны цены на свежие овощи снизились. Наибольшее удешевление было отмечено в Павлодарской – на 7,6%, Актюбинской – на 7,2% и Жамбылской – на 5,1% областях.

По данным главы Правительства Алихана Смаилова, на сегодня в стране имеется свыше 1 200 объектов хранения овощей и фруктов с общей емкостью хранения порядка 2 млн тонн. Однако, по его словам, этого недостаточно – нужны новые овощехранилища.

#цены #регионы #овощи #аналитика

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
«Пробки» на орбите
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержк…
Алихан Смаилов провел встречу с президентом Таджикистана
Сигареты подорожают в Казахстане
Госучреждениям Казахстана запретили создавать автопарки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]