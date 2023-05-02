Премьер-министр дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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По словам главы Правительства, в стране недостаточно овощехранилищ – нужны новые.

Фото: Kazpravda.kz

Ход реализации Плана обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности обретает первостепенную важность на фоне обострения геополитической ситуации в мире и нарушения глобальных цепочек поставок продукции и сырья.

"В этой связи в 2022 году был принят План обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан на 2022-2024 годы. Он предусматривает увеличение посевных площадей и повышение урожайности приоритетных сельхозкультур. Также внимание уделено росту поголовья и продуктивности животноводства", - сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что помимо реализации плана проводится работа по недопущению непродуктивного посредничества, мониторингу и рыночному регулированию цен на социально-значимые продовольственные товары.

По данным главы Правительства, на сегодня имеется свыше 1 200 объектов хранения овощей и фруктов с общей емкостью хранения порядка 2 млн тонн. Однако, по его словам, этого недостаточно – нужны новые овощехранилища.

Алихан Смаилов также обратил внимание на то, что имеются нарекания фермеров к работе Единой государственной информационной системы субсидирования.

"Работу по исполнению Плана обеспечения продовольственной безопасности необходимо продолжить", - заявил глава Правительства.

Подводя итоги, премьер-министр поручил актуализировать Комплексный план по строительству новых и модернизации действующих овощехранилищ с учетом реальной потребности рынка, в предельно сжатые сроки обеспечить надлежащую работу онлайн-платформы субсидирования, до конца июня осуществить закуп необходимых СЗПТ, в том числе из соседних стран, а также переформатировать работу "Продкорпорации", направив ее деятельность на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизацию цен на СЗПТ.

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