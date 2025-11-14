За период январь-сентябрь 2025 года в Казахстане число родившихся составило 249,3 тыс. детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них: 128,4 тыс. – мальчики, 120,9 тыс. – девочки.

152,2 тыс. детей появились на свет в городской местности, 97,1 тыс. – сельской

Наибольший уровень рождаемости (коэффициент) отмечен:

- в Туркестанской области – 22,26 на 1000 населения;

- городе Шымкент – 21,46;

- Мангистауской области – 21,26.

Отметим, что в этом году среди новорожденных самыми популярными именами стали: у мальчиков - Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, у девочек - Айлин, Асылым, Медина.