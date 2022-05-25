В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса

ТМТМ: реалии и перспективы

Нарушение логистических цепочек на традиционных экспортных направлениях Казахстана резко актуализировало необходимость поиска альтернативных маршрутов доставки продукции на мировые рынки.

Геополитическое обострение после начала военных действий в Украине и массированные санк­ции Запада против России поставили казахстанских экспортеров и импортеров в крайне затруднительное положение.

Еще в первых числах марта Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщало, что совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы» было вынуждено принимать срочные меры по решению проблем при транспортировке грузов через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска судами РФ, от которых отказались принимать грузы транзитные порты Антверпена, Гамбурга, Роттердама, Пирея и Мууга.

Тогда же в качестве альтернатив для казахстанских грузоотправителей назывались порты Риги и Вентспилса в Латвии, однако переориентация грузопотока в Прибалтику едва ли может стать устойчивым трендом из-за все той же санкционной неопределенности на внешних границах России.

В этом контексте на авансцену вышел Транскаспийский международный транспортный марш­рут (ТМТМ, Middle сorridor), предусматривающий доставку грузов из Китая в страны Европы через Казахстан, Каспийское море (или вокруг него), и далее – по территориям Азербайджана, Грузии, Турции.

Маршрут этот нельзя назвать новым. ОЮЛ «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» со штаб-квартирой в столице Казахстана была основана в феврале 2017 года. За 5 лет существования проект достиг прогресса в части привлечения внешнеторговых грузов, совершенствования единой технологии перевозочного процесса, формирования конкурентоспособных тарифов и развития инфраструктуры по всей цепи.

Сегодня членами ассоциации «ТМТМ» являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.

Во время недавнего визита в Турцию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль ТМТМ.

– После присоединения морского порта Курык к Транскас­пийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в пять раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык, – сказал Президент Казахстана.

Генеральный секретарь ассоциации Гайдар Абдикеримов в разговоре с «Казахстанской правдой» отметил, что не стал бы называть маршрут ТМТМ «альтернативным» существующим транспортным коридорам.

– Я бы не использовал слово «альтернатива», потому что «альтернатива» – это выбор между двумя равными возможностями. А тут не совсем так. Объемы грузов, которые перевозятся по ТМТМ и по северным маршрутам, очень различаются, – отметил глава ассоциации.

По его словам, объемы грузоперевозок по ТМТМ стабильно росли все прошлые годы, но в связи со складывающейся геополитической ситуацией в текущем году произошел всплеск спроса на транспортировку через Каспий.

К примеру, если в 2021 году по ТМТМ было перевезено 586 тыс. грузов и более 25 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), то в текущем году планы по грузоперевозкам повышены до 3,2 млн тонн грузов и 50 тыс. контейнеров. При этом 80–90% из этого объема приходится на казахстанский экспорт – зерно, металлы, нефть, нефтепродукты, уголь, кокс и т.д., а оставшиеся 10–20% – на транзит.

Для сравнения: по основным северным маршрутам ежегодно перевозится 19–20 млн тонн грузов.

– Наш маршрут развивался и сам по себе, но сейчас спрос на него вырос, некоторые страны южной Европы нуждаются в нашем сервисе, – отметил собеседник.

Гайдар Абдикеримов признает, что главным «узким местом» ТМТМ является его мультимодальность, то есть совмещение на одном маршруте железнодорожного и морского транспорта.

– Эта мультимодальность вносит определенные ограничения в процесс перевозок. Мы информируем наших клиентов, что здесь будет дольше и дороже, они принимают этот аспект во внимание и либо соглашаются, либо ищут другие варианты, – рассказывает генеральный секретарь ассоциа­ции «ТМТМ».

Учитывая динамичный рост спроса на транспортировку по ТМТМ, ведется планомерная работа по расширению пропускной способности казахстанских портов. Ожидается, что соответствующие решения будут обнародованы в скором времени.

Кроме того, в целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание «контейнерного хаба» на базе СЭЗ «Морпорт Актау». По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, проведены переговоры с сингапурской компанией PSA International по ее участию в реализации проекта. Также предполагается привлечь контейнерный парк мировых контейнерных операторов, таких как Maersk, MSC и Cosco Shipping.

В текущем году объемы перевозок через морские порты Актау и Курык планируется довести до 10 млн тонн с учетом переориентации порядка 4 млн тонн экспорт­ных грузов. При этом торговый флот планируется пополнить на четыре парома с привлечением частного бизнеса.

В целях развития маршрута ТМТМ участники проекта договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT- решений и консолидации транзитных грузов.

Рост интереса к транскаспийским грузоперевозкам проявляют не только казахстанские экспортеры, но и организаторы транзитных поставок товаров из Китая в Европу. К примеру, буквально на днях был запущен пилотный контейнерный поезд из Китая в Финляндию транзитом через Казахстан.

Контейнерный поезд состоит из 48 сорокафутовых контейнеров со сборным грузом. Сформирован состав на китайской железнодорожной станции Туаньцзецунь (г. Чуньцин). Поезд проследует через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии, далее по Черному морю в направлении Румынии, затем до Финляндии. Сложный мультимодальный маршрут в 9 тыс. км до финского города Коувола состав преодолеет всего за 20 дней, что значительно быстрее, чем по морю.

В целом, по оценкам Правительства РК, по маршруту ТМТМ в перспективе можно будет перевозить до 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. Очевидно, что достижение этих показателей требует большой работы по расширению мощностей портов, флота, железнодорожных участков в странах – участницах проекта.

В случае успешного достижения данных плановых показателей маршрут будет играть большую роль в сфере реализации транзитного потенциала страны, диверсификации экспорта и обеспечения экономической безопасности Казахстана.