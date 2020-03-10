В какой валюте лучше хранить деньги, ответил глава МНЭ РК
Екатерина Елисеева
Министр национальной экономики Руслан Даленов на пресс-конференции в Правительстве РК ответил на вопрос журналистов, в какой валюте лучше хранить свои сбережения в нынешней экономической ситуации, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Что касается частного вопроса - в чем хранить (деньги - прим. автора), мне кажется, здесь стратегия у каждого индивидуальная. Все зависит от индивидуальных расходов человека. Если у вас расходы в тенге, то, конечно, целесообразно хранить в тенге. Если вы планируете расходы делать в иной валюте, то целесообразнее какую-то часть хранить в иной валюте. Мое мнение такоеЯ", — сказал глава МНЭ.