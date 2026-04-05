В автобусе находились 50 человек, передает Kazpravda.kz
В Каркаралинском районе Карагандинской области произошло опрокидывание вахтового автобуса. Инцидент зафиксирован в 15 км от села Бесоба.
По данным МЧС, в салоне находились 50 человек. Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и приступили к оказанию помощи пострадавшим.
Для эвакуации задействован вертолёт «Казавиаспас» МЧС. Воздушным судном в медицинские учреждения Караганды доставлены три пострадавших.
По предварительной информации, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы силы МЧС, ТМСП «Матак», Центра медицины катастроф, «Казавиаспас», а также сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.