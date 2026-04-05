Скрин с видео МЧС

В Каркаралинском районе Карагандинской области произошло опрокидывание вахтового автобуса. Инцидент зафиксирован в 15 км от села Бесоба.

По данным МЧС, в салоне находились 50 человек. Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и приступили к оказанию помощи пострадавшим.

Для эвакуации задействован вертолёт «Казавиаспас» МЧС. Воздушным судном в медицинские учреждения Караганды доставлены три пострадавших.

«Воздушным судном Казавиаспас МЧС 3 пострадавших доставлены в медицинские учреждения города Караганды. Также силами МЧС на вахтовке в сопровождении медиков скорой помощи и Центра медицины катастроф ведомства 30 человек доставлены в областную больницу. Состояние пострадавших средней степени тяжести», - сообщили в МЧС.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы силы МЧС, ТМСП «Матак», Центра медицины катастроф, «Казавиаспас», а также сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.