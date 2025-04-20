Военнослужащих, проходивших службу в составе первого миротворческого контингента в миссии ООН на Голанских высотах, торжественно встретили в столичной военной авиационной базе, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Миротворцев приветствовал заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Представитель командования поблагодарил их за добросовестное служение и вклад в укрепление мира и международной безопасности.

Этим рейсом в столицу прибыли 38 военнослужащих, остававшихся на миротворческой базе Фауар для передачи должности и дел командному составу второго национального контингента.

Напомним, в течение года оснащенный по международным стандартам и требованиям самостоятельный казахстанский миротворческий контингент занимался поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН. В зоне ответственности личный состав выполнил более 600 заданий. Деятельность казахстанских миротворцев получила высокую оценку руководства миссии и Секретариата ООН.