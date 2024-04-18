Возвращенные в Казахстан активы направили на устранение последствий паводков

Ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также направят в пострадавшие регионы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам последнего заседания специальной комиссии под руководством премьера в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Специальный государственный фонд пополнился на 2,2 млрд тенге, которые в соответствии с поручением президента направлены на устранение последствий паводков в стране, сообщили в генпрокуратуре.

Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного закона, добавили в надзорном органе.