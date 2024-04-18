Возвращенные в Казахстан активы направили на устранение последствий паводков
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Ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также направят в пострадавшие регионы
По результатам последнего заседания специальной комиссии под руководством премьера в доход государства обращены активы на 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz
Специальный государственный фонд пополнился на 2,2 млрд тенге, которые в соответствии с поручением президента направлены на устранение последствий паводков в стране, сообщили в генпрокуратуре.
Кроме того, ожидаемые к поступлению в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах, что соответствует целям профильного закона, добавили в надзорном органе.