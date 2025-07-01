В стране продолжается работа по исполнению поручений Главы государства по возврату незаконно выведенных активов. Возвращаемые средства направляются на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда 5,9 млрд тенге на завершение работ по строительству 51 медицинского учреждения в Карагандинской области. Объекты возводятся в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.





Новые врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты появятся в Шетском, Актогайском, Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Осакаровском районах. Их реализация направлена на повышение доступности медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. Будут обеспечены шаговая доступность, профилактическая работа, ранняя диагностика, а также оказание первой помощи в экстренных ситуациях.





В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано строительство 655 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. На сегодняшний день завершено строительство 480 объектов. Средства на возведение объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование осуществляется также из Специального государственного фонда.