Инфографика: пресс-служба правительства

Свыше 45 млрд тенге из Специального государственного фонда выделили на развитие водопроводной инфраструктуры для обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой в Северо-Казахстанской области.



На эти средства будут реализованы 48 проектов, направленных на улучшение водоснабжения региона. Среди них – реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.



После окончания всех работ в селах Северо-Казахстанской области будет обеспечен 100%-ный охват населения качественной питьевой водой.



В настоящее время Северо-Казахстанская область имеет самую длинную протяженность групповых водопроводов по стране – более 3 тыс. км, за счет них водой обеспечивается 229 сел с численностью 175 тыс. человек. Доступ к услугам водоснабжения в городе Петропавловске имеют 100% населения, в селах – 97,5%.

