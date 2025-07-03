Правительство Казахстана продолжает реализацию поручений Главы государства по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Свыше 45 млрд тенге из Специального государственного фонда выделили на развитие водопроводной инфраструктуры для обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой в Северо-Казахстанской области.
На эти средства будут реализованы 48 проектов, направленных на улучшение водоснабжения региона. Среди них – реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.
После окончания всех работ в селах Северо-Казахстанской области будет обеспечен 100%-ный охват населения качественной питьевой водой.
В настоящее время Северо-Казахстанская область имеет самую длинную протяженность групповых водопроводов по стране – более 3 тыс. км, за счет них водой обеспечивается 229 сел с численностью 175 тыс. человек. Доступ к услугам водоснабжения в городе Петропавловске имеют 100% населения, в селах – 97,5%.