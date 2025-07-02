Десять лет назад компания была продана частнику по заниженной стоимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Алмалинского района обеспечен возврат в госсобственность 100% акций АО «Баспалар үйі» («Издательский Дом»).

В 2016 году акции, ранее принадлежавшие Министерству культуры и спорта РК, стоимостью 2,6 млрд тенге, незаконно приватизированы частным лицом по заниженной цене.

В целях защиты имущественных интересов государства прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной.

Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований прокуратуры оставлено без изменения и вступило в законную силу.