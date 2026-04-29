В Казахстане активно работают более 190 чешских компаний - Президент

– Полагаю, что будущее нашего политического и экономического сотрудничества весьма многообещающее. Отрадно, что наши миссии в ООН, ОБСЕ и других международных организациях тесно взаимодействуют и поддерживают постоянный диалог. Имеется хороший задел для развития связей во многих сферах, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент высоко оценил взвешенную и прагматичную внешнюю политику Чехии. По его словам, политический диалог между нашими странами создает благоприятную атмосферу для усиления многогранного сотрудничества. Динамично развивается межпарламентское взаимодействие.

Глава государства также подчеркнул, что Чехия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

– Динамика товарооборота положительная. Конечно, мы будем и впредь содействовать наращиванию торгово-экономических связей. Сегодня в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких флагманских инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra и ZVVZ. Уверяю, что в Казахстане открываются широкие возможности для реализации совместных проектов, – заявил Президент.

В свою очередь Премьер-министр Чехии отметил, что рассматривает свой визит как отправную точку для вывода двусторонних отношений на новый уровень.

– Мы считаем Казахстан стратегическим партнером. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить товарооборот между нашими странами. Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику, – сказал Андрей Бабиш.

Глава чешского Правительства отметил, что в Казахстане сформирована прочная структура энергетической безопасности с диверсифицированным подходом к выработке энергии. Он подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в этой сфере.

Андрей Бабиш также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции, ознаменовавшей важную веху в укреплении государственности и определении будущего страны.

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, нефти и газа, атомной энергетики, транспорта и логистики, оборонной промышленности, цифровизации, сельского хозяйства и здравоохранения.

Как было подчеркнуто во время беседы, отношения двух стран выходят далеко за рамки экономики, опираясь на общую историческую память и культурно-гуманитарные связи.

Глава государства выразил особую благодарность чешской стороне за содействие в реализации уникального проекта по реинтродукции лошади Пржевальского в казахских степях. Данная инициатива была представлена Президентом в ходе Регионального экологического саммита как одно из достижений нашей страны в сфере сохранения биоразнообразия.

Премьер-министр сообщил о намерении Чехии содействовать в вопросе облегчения визового режима для граждан Казахстана как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС.

По итогам переговоров сторонами будет подготовлен список проектов для практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Андрей Бабиш пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Чехию с визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.