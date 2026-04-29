В Казахстане активно работают более 190 чешских компаний - Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели встречу в расширенном составе. В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего укрепления отношений двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Полагаю, что будущее нашего политического и экономического сотрудничества весьма многообещающее. Отрадно, что наши миссии в ООН, ОБСЕ и других международных организациях тесно взаимодействуют и поддерживают постоянный диалог. Имеется хороший задел для развития связей во многих сферах, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент высоко оценил взвешенную и прагматичную внешнюю политику Чехии. По его словам, политический диалог между нашими странами создает благоприятную атмосферу для усиления многогранного сотрудничества. Динамично развивается межпарламентское взаимодействие.

Глава государства также подчеркнул, что Чехия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

– Динамика товарооборота положительная. Конечно, мы будем и впредь содействовать наращиванию торгово-экономических связей. Сегодня в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких флагманских инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra и ZVVZ. Уверяю, что в Казахстане открываются широкие возможности для реализации совместных проектов, – заявил Президент.

В свою очередь Премьер-министр Чехии отметил, что рассматривает свой визит как отправную точку для вывода двусторонних отношений на новый уровень.  

– Мы считаем Казахстан стратегическим партнером. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить товарооборот между нашими странами. Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти.  Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику, – сказал Андрей Бабиш.

Глава чешского Правительства отметил, что в Казахстане сформирована прочная структура энергетической безопасности с диверсифицированным подходом к выработке энергии. Он подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в этой сфере.

Андрей Бабиш также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции, ознаменовавшей важную веху в укреплении государственности  и  определении будущего страны.

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, нефти и газа, атомной энергетики, транспорта и логистики, оборонной промышленности, цифровизации, сельского хозяйства и здравоохранения.

Как было подчеркнуто во время беседы, отношения двух стран выходят далеко за рамки экономики, опираясь на общую историческую память и культурно-гуманитарные связи.

Глава государства выразил особую благодарность чешской стороне за содействие в реализации уникального проекта по реинтродукции лошади Пржевальского в казахских степях.  Данная инициатива была представлена Президентом в ходе Регионального экологического саммита как одно из достижений нашей страны в сфере сохранения биоразнообразия.

Премьер-министр сообщил о намерении Чехии содействовать в вопросе облегчения визового режима для граждан Казахстана как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС.

По итогам переговоров сторонами будет подготовлен список проектов для практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Андрей Бабиш пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить  Чехию с визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

#Казахстан #президент #Чехия

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Барьер взят!
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық»…
Президенты Казахстана и Израиля посетили Международный цент…
Токаев подписал ряд законов
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширен…

