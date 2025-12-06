В Казахстане изменят правила сангосконтроля в детских учреждениях

Общество
32

С 1 февраля 2026 года в школах, детских садах, лагерях и других организациях для детей вводится новый порядок контроля. Главная цель — безопасная, здоровая и комфортная среда для каждого ребенка, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Плановые проверки теперь будут проводиться по двум категориям. Высокий риск — проверка не реже одного раза в полугодие. Низкий риск — не чаще одного раза в год.

При этом, списки проверяемых объектов будут публиковаться открыто, чтобы родители и общество видели, какие учреждения проходят контроль.

Новый формат контроля позволяет оперативно выявлять нарушения. Проверки будут проводиться по поручениям Главы государства, Правительства и Минздрава, чтобы оценить готовность школ к учебному году, лагерей к летнему сезону и медицинских учреждений к эпидемическим вызовам.

Также будут расширены полномочия санитарных врачей, в частности, главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в местные и государственные органы и поддерживать учреждения в повышении стандартов безопасности. Напомним, 4 декабря текущего года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля».

Закон усиливает защиту прав ребёнка, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и совершенствует контроль в организациях, финансируемых из государственного бюджета.

В настоящее время разрабатываются подзаконные акты, которые обеспечат полную реализацию закона.

#дети #закон #санитария

