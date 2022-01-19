В Казахстане лица с инвалидностью получат квоту на выборах
Лаура Тусупбекова
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил поправки в Закон «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, его целями являются обеспечение присутствия и учет мнения в представительной ветви власти, наравне с женщинами и молодежью, также и лиц с инвалидностью, привлечение их к активной работе в жизнедеятельности государства.
Данный подход нацелен на устранение социального дисбаланса в обществе и отвечает современным запросам. В этих условиях совершенствование правовых механизмов формирования представительных органов власти позволит учитывать мнение более широкой категории граждан в решении наиболее актуальных социальных проблем.
Нормы законопроекта позволят обеспечить повышение уровня правовой и политической культуры общества в целях обеспечения равенства полов во всех сферах жизнедеятельности, а также диверсификацию (изменение с целью повышения разнообразия) избирательных программ посредством выдвижения различных кандидатов, активное вовлечение женщин, молодежи и лиц с инвалидностью для проявления их гражданской позиции.
Предметом регулирования положений законопроекта являются общественные отношения, связанные с распределением депутатских мандатов в представительной ветви власти, а также перечнем квотируемых лиц, поскольку предлагается помимо женщин и молодежи установить обязательную квоту для лиц с инвалидностью.
Напомним, в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил установить в партийных избирательных списках квоту, помимо женщин и молодежи, и для людей с особыми потребностями.