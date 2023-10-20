Банкам могут запретить продавать кредиты казахстанцев коллекторам

Банки и финансы
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане могут запретить продажу банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

"В рамках действующего с 2021 года обязательного порядка досудебного урегулирования проблемной задолженности у банков и МФО были затребованы индивидуальные планы по снижению проблемных кредитов населения, которые были актуализированы в текущем году. В рамках планов до конца 2024 года будет охвачено 1,45 млн заемщиков с суммой долга 275 млрд тенге", – озвучили цифры в АРРФР.  

Для снижения долговой нагрузки заемщиков, вышедших на просрочку, с 1 января 2020 года был введен законодательный запрет начисления неустойки и комиссий по потребительским займам и микрокредитам физических лиц после 90 дней просрочки, а с начала 2022 года введен запрет на начисление вознаграждения по новым займам. Агентством разработаны законодательные поправки по введению запрета на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на все действующие, в том числе ранее заключенные потребительские кредиты.

"Регулирование деятельности коллекторских организаций. Ключевой мерой является постоянная работа по очищению рынка от недобросовестных субъектов. Банки и МФО активно продают займы физических лиц коллекторским агентствам со значительным дисконтом. В свою очередь, коллекторы осуществляют взыскание всей суммы долга без реструктуризации задолженности. В этой связи, в соответствии с указом главы государства, предлагается ввести запрет на продажу потребительских банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам", – проинформировали в ведомстве.

В АРРФР отметили, что введение указанных ограничений не означает полной остановки коллекторского рынка. Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения. Эти кредиты будут у финансовых организаций, и они будут нести ответственность за работу с проблемными должниками. Кроме того, коллекторы смогут выполнять роль сервисных компаний по управлению стрессовыми активами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

"С целью защиты прав ипотечных заемщиков вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей. Дополнительно банкам предоставляется возможность сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания. Для обеспечения заемщиков доступом к деньгам для неотложных нужд предлагается обеспечить защиту от взыскания остатка денег на счете заемщика в размере одной минимальной заработанной платы", – подчеркнули в пресс-службе финрегулятора.

Для усиления защиты военнослужащих планируется ввести обязательную отсрочку по кредитам на весь период срочной воинской службы без начисления по ним вознаграждения.

В целях совершенствования механизма разрешения споров между потребителями и финорганизациями предлагается расширить полномочия института банковского омбудсмена для рассмотрения споров по всем кредитам граждан.

"Противодействие финансовому мошенничеству. Для защиты граждан от фиктивных микрокредитов в 2022 году введено требование о прекращении претензионно-исковой работы и приостановлении начисления вознаграждения по всем мошенническим кредитам. Серьезным вопросом является возмещение вреда от незаконных действий финансовых мошенников. В этой связи агентством совместно с заинтересованными государственными органами выработан комплекс законодательных мер, направленных на решение перечисленных проблем, включающий усиление требований к кибербезопасности мобильных приложений и информационных систем банков и МФО, создание совместно с Национальным банком единого антифрод-центра, введение добровольного отказа граждан от получения кредитов, введение на законодательном уровне ответственности финансовой организации по возмещению ущерба или прекращению требований к клиенту по мошенническим операциям, проведенным с нарушением процедур информационной безопасности, а также ответственности операторов сотовой связи за использование анонимных телефонных номеров, подмену и передачу абонентского номера третьим лицам", – проинформировали в агентстве.

Для защиты прав потребителей на системном уровне будут разработаны законодательные поправки по наделению агентства полномочиями по ограничению предоставления финансовых продуктов, не отвечающих интересам потребителя.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ограничить максимальную сумму потребительского кредита.

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