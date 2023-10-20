Кроме того, для ограничения выдачи потребительских займов на крупные суммы могут установить повышенные коэффициенты риск-взвешивания

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Ограничить максимальную сумму потребительского кредита предлагают в Казахстане. С таким заявлением выступила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметила глава финрегулятора, уровень займов с просрочкой свыше 90 дней банков составляет 5,2% или 0,5 трнл тенге. Количество заемщиков, имеющих просроченные кредиты, составило 516 тысяч человек или 7% от общего количества заемщиков. В микрофинансовом секторе количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 347 тысяч человек на общую сумму 98 млрд тенге.

Она отметила, что для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки граждан и минимизации рисков в потребительском кредитовании агентством реализуется комплекс мероприятий.

"Первым приоритетом является ограничение агрессивной выдачи потребительских кредитов со стороны банков и микрофинансовых организаций. Средний долг по беззалоговым потребительским кредитам с начала года вырос с 913 тысяч до 1 млн тенге. Для снижения чрезмерного роста потребительских кредитов агентством предлагается ввести на законодательном уровне ограничение на максимальную сумму потребительского кредита. Кроме того, для ограничения выдачи потребительских займов на крупные суммы будут установлены повышенные коэффициенты риск-взвешивания", – сказала Абылкасымова.