В этом году по стране запланировано свыше 10 тысяч мероприятий. Каждый день Наурызнама посвящен отдельной теме, отражающей ключевые ценности общества

С 14 по 23 марта в Казахстане пройдет общенациональная декада Наурызнама. Этот формат за короткое время стал важной частью празднования Наурыз мейрамы, объединив исторические традиции, культурную повестку, общественные инициативы и современные форматы взаимодействия с жителями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Новый формат празднования Наурыза был утвержден в 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он опирается на историческую традицию, в которой Наурыз воспринимался не как однодневное торжество, а как время встреч, добрых дел, обновления и укрепления общественного согласия.

Особое место в программе Наурызнама занимают мероприятия республиканских организаций культуры. В течение декады на площадках музеев, театров, концертных организаций и культурных центров пройдут выставки, концерты, фестивали, театрализованные постановки, благотворительные акции, культурно-познавательные встречи и тематические проекты, посвященные национальным традициям, семейным ценностям, национальной одежде, искусству, спорту и идее обновления. Программа объединяет как традиционные форматы, так и современные интерактивные решения, направленные на популяризацию богатого историко-культурного наследия народа.

К празднованию активно подключились и регионы страны. В областных центрах и городах пройдут концерты, фестивали, театрализованные постановки, выставки, ярмарки, семейные и молодежные акции, соревнования по национальным видам спорта, а также экологические инициативы.

В частности, в Астане состоится фестиваль национальных игр «Tartys Fest» с использованием искусственного интеллекта, в Алматы пройдут концерт «Әз-Наурыз – Алматы төрінде» и фестиваль «Nauryz Vibes» с AI-фотозонами и иммерсивным LED-туннелем, в Шымкенте – республиканский фестиваль «Жарапазан Fest» и семейный конкурс «Робо-шаңырақ», в Актюбинской области – фестиваль «Dastur-fest» и культурно-массовая программа «Ұлттық киім – ұлт айнасы», а в Мангистауской области – праздничные мероприятия с элементами цифровой выставки, робототехники и интерактивных технологий.

Наурызнама сегодня – это не просто праздничный календарь, а масштабная общенациональная культурная инициатива, направленная на укрепление единства, популяризацию традиций и продвижение богатого историко-культурного наследия народа. Через сочетание многовековых обычаев и современных форматов праздник продолжает утверждаться как символ обновления, взаимного уважения и общего движения вперед.