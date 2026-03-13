В Казахстане начинается общенациональная декада Наурызнама

Культура и общество
В этом году по стране запланировано свыше 10 тысяч мероприятий. Каждый день Наурызнама посвящен отдельной теме, отражающей ключевые ценности общества

Фото: Минкультуры РК

С 14 по 23 марта в Казахстане пройдет общенациональная декада Наурызнама. Этот формат за короткое время стал важной частью празднования Наурыз мейрамы, объединив исторические традиции, культурную повестку, общественные инициативы и современные форматы взаимодействия с жителями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Новый формат празднования Наурыза был утвержден в 2024 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он опирается на историческую традицию, в которой Наурыз воспринимался не как однодневное торжество, а как время встреч, добрых дел, обновления и укрепления общественного согласия.

Особое место в программе Наурызнама занимают мероприятия республиканских организаций культуры. В течение декады на площадках музеев, театров, концертных организаций и культурных центров пройдут выставки, концерты, фестивали, театрализованные постановки, благотворительные акции, культурно-познавательные встречи и тематические проекты, посвященные национальным традициям, семейным ценностям, национальной одежде, искусству, спорту и идее обновления. Программа объединяет как традиционные форматы, так и современные интерактивные решения, направленные на популяризацию богатого историко-культурного наследия народа.

К празднованию активно подключились и регионы страны. В областных центрах и городах пройдут концерты, фестивали, театрализованные постановки, выставки, ярмарки, семейные и молодежные акции, соревнования по национальным видам спорта, а также экологические инициативы.

В частности, в Астане состоится фестиваль национальных игр «Tartys Fest» с использованием искусственного интеллекта, в Алматы пройдут концерт «Әз-Наурыз – Алматы төрінде» и фестиваль «Nauryz Vibes» с AI-фотозонами и иммерсивным LED-туннелем, в Шымкенте – республиканский фестиваль «Жарапазан Fest» и семейный конкурс «Робо-шаңырақ», в Актюбинской области – фестиваль «Dastur-fest» и культурно-массовая программа «Ұлттық киім – ұлт айнасы», а в Мангистауской области – праздничные мероприятия с элементами цифровой выставки, робототехники и интерактивных технологий.

Наурызнама сегодня – это не просто праздничный календарь, а масштабная общенациональная культурная инициатива, направленная на укрепление единства, популяризацию традиций и продвижение богатого историко-культурного наследия народа. Через сочетание многовековых обычаев и современных форматов праздник продолжает утверждаться как символ обновления, взаимного уважения и общего движения вперед.

Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Сила слова и сила подвига
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
ГМК – курс на консолидацию
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Опора на знания и научную рациональность
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Незыблемая платформа светлого будущего
Детерминированный хаос разума
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Благодаря глубокой переработке
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников

Читайте также

Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования…
Аида Балаева встретилась с главой Православной церкви в Каз…
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Торжественный концерт в честь 180-летия Жамбыла прошел в Ал…

