Новая Конституция сохраняет защиту прав собственников жилья от недобросовестных арендаторов

Одной из значимых новелл новой Конституции, принятой 15 марта 2026 года на республиканском референдуме, стало усиление гарантии неприкосновенности жилья. Так, в Основном законе прямо закрепляется, что выселение из жилья допускается только по решению суда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"В то же время, нужно понимать, что эта норма не является чем-то новым для казахстанского законодательства. Это правило регламентировано в законе «О жилищных отношениях», и не менялось с 1997 года. Таким образом, судебный порядок выселения применяется на протяжении почти 20 лет как в отношении собственников, так и арендаторов", - говорят в Минюсте.

Придание ему конституционного статуса лишь подтверждает стремление государства обеспечить на высшем уровне защиту граждан от произвольного выселения.

При этом по закону именно владелец жилья обладает приоритетным правом распоряжаться своей собственностью, в том числе требовать его освобождения. Например, если арендатор нарушает условия договора – не платит за аренду, срывает сроки платежей или портит имущество, то собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье. Принудительное выселение допустимо в установленном законом порядке через суд.

Кроме этого, жилищные отношения строятся на основе гражданского договора. Закон дает владельцу преимущество – он может сам прописать в договоре любые причины для выселения недобросовестных жильцов. Закон, в свою очередь, гарантирует механизм судебного рассмотрения для принудительного выселения в случае несоблюдения арендатором взятых на себя обязательств. Поэтому сторонам договора необходимо более внимательно относиться к условиям договоров аренды.

По сути, судебная процедура выселения – это официальный процесс, который подтверждает волю собственника и соблюдение нанимателем условий проживания, и в случае установления нарушений позволяет собственнику законно освободить свое жилище.

Таким образом, новая конституционная гарантия с одной стороны окончательно подтверждает приоритет прав собственника на самом высоком уровне, делая процесс выселения прозрачным и предсказуемым для всех сторон, а с другой – защиту граждан от произвольного выселения, добавили в ведомстве.

#жилье #конституция #собственник #выселение

