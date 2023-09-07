В Казахстане обновлены обязательные требования к нефтепродуктам

Утверждены изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию. Нововведения затрагивают один из ключевых аспектов обеспечения безопасности и качества нефтепродуктов в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт.

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В институте пояснили, что ранее в регламенте устанавливался лишь перечень обязательной информации, которая должна была быть указана в паспортах нефти.

«Однако практика показала, что в государствах-членах ЕАЭС существует разнообразие документов, в которых содержатся различные положения по оформлению паспортов нефти, при этом некоторые из них имеют обобщенные требования для нефтепродуктов», – пояснили в институте.

К примеру, Казахстан, в соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов, обязывает поставщиков нефти иметь паспорт качества сырой нефти.

Для предотвращения произвольной интерпретации требований техрегламента была утверждена единая форма паспорта нефти и установлены правила ее заполнения.

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2023 года.