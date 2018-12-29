В Казахстане отмечается снижение производительности труда в обрабатывающей промышленности
Жанат Тукпиев
Отрицательная динамика в обрабатывающей промышленности связана в основном со снижением производительности труда в металлургии, которая занимает более 40% в отрасли. Об этом на заседании Правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Отрицательная динамика в обрабатывающей промышленности связана в основном со снижением производительности труда в металлургии. Несмотря на общий рост производства на 3,7 процента (черной металлургии на 1,4 процента и в цветной металлургии на 5,5 процента), показатель по производительности труда в металлургии снизился на 7,4 процента, что связано со снижением цен на основные металлы", – сказал Касымбек.
Также, по его словам, на снижение повлиял рост численности занятых.
"По итогам полугодия 2018 года количество занятых выросло на 45,1 тысячи человек или на 8,9 процента к аналогичному периоду 2017 года (с 505,5 до 550,6 тысячи человек – без учета самозанятых)", –добавил Касымбек.
В то же время в ряде секторов динамика по показателю положительная. Министр отметил, что в машиностроении производительность увеличилась на 11,5 процента, в химической промышленности на 9,2 процента и легкой промышленности на 1,6 процента.