В последние пять лет Министерство культуры и информации РК проделало масштабную работу по развитию архивного, библиотечного и книжного дела, а также по укреплению кадрового потенциала и расширению международного сотрудничества в этих сферах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в стране действует 236 архивов, включая Архив Президента Республики Казахстан и четыре специальных государственных архивов. Национальный архивный фонд насчитывает свыше 27,8 миллиона единиц хранения, объединённых в 74,5 тысячи фондов.

За годы работы для подготовки квалифицированных специалистов дважды увеличен государственный образовательный заказ по программе «Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело»: количество грантов по бакалавриату выросло с 20 до 100. По поручению Главы государства дополнительно выделено 89 грантов для подготовки кадров архивного и библиотечного профиля в пяти регионах страны.

Введены в эксплуатацию новые здания Кордайского и Жамбылского районных архивов Жамбылской области, Темирского районного архива Актюбинской области и Архива Президента Республики Казахстан в Астане.

С целью совершенствования механизмов государственной поддержки в сфере литературы в 2023 году, по инициативе Президента Республики Казахстан, учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов. Премия присуждается в номинациях «Проза», «Поэзия», «Детская литература», «Драматургия». Размер премии составляет 4,1 миллиона тенге на каждую номинацию.

В соответствии с поручением Главы государства, данным на Национальном курултае, прошедшем в 2023 году в Туркестане, о возвращении почётного звания «Қазақстанның халық жазушысы», 16 октября 2023 года были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», что стало признанием их значительного вклада в развитие национальной литературы.

23 апреля 2025 года впервые отметили Национальный день книги, учреждённый по инициативе Главы государства. Главным событием праздника стало вручение наград победителям конкурса «Ұлттық кітап», призванного поддерживать талантливых авторов и стимулировать литературный процесс.

Важным направлением остаётся сохранение исторической памяти. Министерством создан веб-портал «Батырларға тағзым», где собраны данные о более чем 690 тысячах участников Великой Отечественной войны, включая 365 Героев Советского Союза, четырёх дважды Героев и 19 кавалеров ордена Славы. Во взаимодействии с Министерством обороны внесены сведения по 6 615 военнопленным казахстанцам. На платформе KAZNEB.KZ размещены аудиоверсии произведений писателей-фронтовиков.

В рамках проекта «Архив–2025» собрано свыше тысячи уникальных исторических документов из 14 стран. Разрабатывается новый законопроект, направленный на сохранение архивных материалов и создание правовой базы единого электронного архива.

В этом году Национальный архив РК активно развивал международное сотрудничество. Подписаны меморандумы с архивными службами Саудовской Аравии, России, Литвы и Турции, реализованы совместные проекты по цифровизации и сохранению документального наследия. В августе в Бухаре прошли Дни архивов Казахстана в Узбекистане, где представлено совместное издание «Культурное сотрудничество Узбекистана и Казахстана в архивных документах». В июне в городе Москва презентован фотоальбом «Документальное свидетельство героизма казахстанцев в Великой Отечественной войне».

Союз писателей Казахстана при поддержке Комитета реализует три крупных проекта: «Литературно-познавательная панорама Нового Казахстана», образовательную платформу «Школа литературного мастерства писателей» и научную программу по исследованию творчества казахстанских авторов в архивах стран СНГ.

В рамках Года рабочих профессий проводится республиканский конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», посвящённый подвигу и труду представителей рабочих специальностей. На конкурс поступило 45 работ со всех регионов страны.

Казахстанские издатели приняли участие в крупнейших международных книжных выставках в Пекине, Гуанчжоу и Франкфурте-на-Майне.

Реализуется совместный проект Национальной академической библиотеки и авиакомпании Air Astana, в рамках которого на бортах самолётов доступны аудиопроизведения казахстанских классиков — Абая, Мухтара Ауэзова, Миржакыпа Дулатова, Беимбета Майлина, а также народные кюи, эпосы и музыкальные шедевры.

Важным направлением остаётся реализация государственной программы по обеспечению доступности качественной литературы для широкой аудитории. В рамках государственного заказа до конца 2025 года планируется издание и распространение 118 наименований литературы общим тиражом 236 тысяч экземпляров.

По состоянию на 1 июля 2025 года сеть общедоступных библиотек по стране составила 3883 библиотек, с общим фондом книг в 72 283 946 экз., численностью пользователей в 3 292 226 человек. Количество посещений библиотек читателями по республике составило 51 921 261.

В соответствии с поручениями Главы государства прорабатывается вопрос модернизации библиотек и строительство круглосуточной Президентской библиотеки.

С начала этого года ведутся работы по реализации «Дорожной карты модернизации общедоступных библиотек республики на 2025 – 2027 годы». В соответствии с планом, осуществляются трансформационные мероприятия, направленные на повышение доступности, технологичности и комфортности библиотечного обслуживания. Предусматривается внедрение цифровых сервисов, обновление материально-технической базы, создание многофункциональных библиотечных пространств.

Национальная библиотека РК в 2025 году активно развивала международное сотрудничество и заключила меморандумы с Корпорацией Центральной библиотеки штата Селангор (Малайзия), Национальной библиотекой Республики Корея в рамках проекта «Окно в Корею» на 2025-2029 гг.

Эти инициативы способствуют сохранению культурной памяти, повышению престижа архивного и библиотечного дела, а также продвижению казахстанской литературы в мире.