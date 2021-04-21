В Казахстане предлагается ввести ответственность за несвоевременное освоение займа

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил министр национальной экономики Асет Ергалиев , проект закона направлен на реализацию рекомендаций Парламента, Счетного комитета, а также Организации экономического сотрудничества и развития.
Так, поправками отчет о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов предлагается вносить ежегодно в Парламент вместе с проектом республиканского бюджета.
"Документ будет содержать анализ влияния макроэкономических, демографических, финансовых и других рисков на состояние государственных финансов. Формирование такого отчета позволит более эффективно управлять бюджетными рисками и учитывать их при принятии бюджетных решений", - пояснил глава МНЭ.
Также, в рамках совершенствования межбюджетных отношений предлагается дать местным исполнительным органам возможность перераспределять на другие направления средства, по которым в трансфертах общего характера установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета.
Кроме того, поправками в целях более качественного планирования и реализации стратегических планов вводится запрет на изменение целевых индикаторов стратегических планов в четвертом квартале при возврате средств в конце года, в связи с ожидаемым неосвоением.
В целях усиления мониторинга и контроля за использованием средств, выделенных в рамках мер господдержки, предусматривается открытие счетов в казначействе для операторов финансовой и нефинансовой поддержки государственных программ и субъектов квазигосударственного сектора, являющимся заемщиками под государственную гарантию.
Законопроектом в целях повышения эффективности использования бюджетных средств предусматривается возврат в республиканский бюджет сумм целевого перечисления, использованных не на цели, определенные законодательством, по итогам аудиторского заключения.
Кроме того, предлагается срок выделения местным исполнительным органам займов на покрытие дефицита наличности местного бюджета сократить с 3 лет до 6 месяцев.
"Это должно повысить заинтересованность местных исполнительных органов в увеличении доходной части местного бюджета", - пояснил Асет Ергалие
в.
Также в рамках совершенствования отчетности предлагается с 2024 года ввести новый инструмент "Единый план счетов".
В рамках совершенствования годового отчета об исполнении бюджета предусматривается формирование аналитического отчета по расходам бюджета на основе отчетов о реализации стратегических планов и программ развития регионов. Кроме того, предусматривается заслушивание акимов по использованию целевых трансфертов из республиканского бюджета при рассмотрении годового отчета в Парламенте.
"Это позволит повысить ответственность МИО за использование целевых трансфертов", - отметил министр.
Также, в рамках совершенствования государственного заимствования, вводится ответственность за неосвоение средств займа в установленный срок. Кроме того, вводится запрет на принятие местными исполнительными органами обязательств за третьих лиц по долговым обязательствам.
Для повышения обоснованности планируемых расходов предлагается внесение изменений в утвержденные натуральные нормы не более одного раза в год.
Также законопроектом конкретизируются случаи уточнения республиканского бюджета. Уточняется содержание Прогноза социально-экономического развития. В поступления бюджета включаются вознаграждения на ежедневный остаток средств на Едином казначейском счете, открытом в Нацбанке.