В Астане прошел второй поток трехдневного обучающего семинара-тренинга для руководителей молодежных ресурсных центров со всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Академия профессионального развития реализуется Научно-исследовательским центром «Молодежь» совместно с Комитетом по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан и является частью комплексной программы по развитию кадрового потенциала в сфере молодежной политики.



Программа второго потока направлена на развитие и формирование современных управленческих и коммуникативных навыков в условиях кризисных ситуаций, освоение подходов к работе с уязвимыми группами молодежи и развитие принципов инклюзивности, использование методов аналитики и принятия решений на основе данных.



Участники Академии не только получают теоретические знания, но и вовлекаются в интерактивные занятия, разбор реальных кейсов и групповую работу.

В 2025 году около 200 сотрудников МРЦ из разных регионов страны приняли участие в курсах повышения квалификации. Академия профессионального развития становится важной площадкой обмена опытом, выработки новых подходов и формирования профессионального сообщества специалистов, работающих с молодежью.