В Казахстане работает более 35 венгерских компаний - Токаев

Президент
92

Президенты Казахстана и Венгрии Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок провели переговоры в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава нашего государства отметил, что Астана и Будапешт поддерживают тесные и доверительные отношения, основанные на тысячелетних исторических корнях и взаимном уважении.

Президент Казахстана с теплотой вспомнил свой государственный визит в Венгрию в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд важных соглашений, открывших новые перспективы для долгосрочного сотрудничества и укрепления братских связей между народами двух стран.

Глава государства подчеркнул, что двусторонние торгово-экономические отношения имеют прочную основу и значительный потенциал.

– Рад отметить, что объем двусторонней торговли в прошлом году достиг почти 200 млн долларов и уже вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года. Сегодня в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, которые инвестировали около 400 млн долларов в экономику нашей страны. Мы уже запустили 20 совместных проектов на сумму 607 млн долларов в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение, логистика и финансовый сектор, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Отмечено, что в подтверждение братских уз и исторической близости народов с 2023 года одна из улиц Астаны носит имя выдающегося венгерского поэта Шандора Петёфи.

Президент Казахстана подчеркнул значение образовательных обменов, напомнив, что ежегодно 250 казахстанских студентов получают стипендии для обучения в венгерских университетах. Он также сообщил о готовности казахстанских вузов принять больше венгерских студентов и исследователей.

Тамаш Шуйок отметил, что развитие всесторонних связей с Казахстаном занимает особое место во внешнеполитическом курсе его страны.

– Связи, которые объединяют наши народы, уходят корнями в далекое прошлое. Они очень крепки, и сила этих связей заметна каждый день. В Венгрии всегда был большой интерес к нашим восточным корням. Поэтому наша страна всегда выполняла миссию своего рода моста между Востоком и Западом, между Центральной Азией и Центральной Европой. Наши отношения имеют прочную основу и, как упомянул г-н Президент, в 2014 году в них наметился значительный прогресс в связи с подписанием Соглашения о стратегическом партнерстве. Наше экономическое сотрудничество постоянно расширяется, а контакты в области культуры и образования можно назвать образцовыми. Мы считаем отношения с Казахстаном стратегически важными и очень высоко их ценим. В нынешний период кризисов считаю, что сотрудничество между Востоком и Западом приобретает особую ценность, – отметил Президент Венгрии.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, энергетический сектор, атомную энергетику, транспорт и логистику, финансы, цифровизацию и искусственный интеллект.

Главы государств подтвердили схожесть подходов двух стран к ключевым вопросам международной политики и выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в многосторонних форматах.

#Казахстан #президент #Венгрия

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
В учеников надо верить!
Объединенные творчеством
Сердце отдаю детям
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Хранитель народной мудрости
Итоги встречи с «Реалом»
Ориентиры для модернизации страны
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
В Шымкенте строят канал Каусар
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок провели переговоры
В Акорде встретили Президента Венгрии
Глава государства провел встречу с основателем Binance Чанп…
Илья Стребулаев подарил Президенту свою книгу на казахском …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]