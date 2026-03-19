Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Проект реализуется с использованием спутниковых технологий и в настоящее время развивается в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также концепции «Digital Nauryz», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития

На сегодня спутниковый интернет работает в поездах Talgo, курсирующих по двум ключевым маршрутам: Астана – Алматы и Астана – Усть-Каменогорск с использованием негеостационарных спутниковых систем OneWeb при участии оператора Jusan Mobile.

В отличие от обычной мобильной связи, спутниковый сигнал не зависит от наличия наземных вышек вдоль путей. Низкоорбитальные спутники обеспечивают минимальную задержку сигнала и устойчивое соединение даже при высокой скорости движения состава.

В рамках реализуемого проекта пассажирам уже доступен интернет со скоростью до 100 Мбит/с, что позволяет пользоваться мессенджерами, видеосервисами и другими цифровыми услугами на протяжении всей поездки.

Запуск услуги начался с пилотного проекта в январе 2025 года на маршруте Астана – Алматы, который показал высокую востребованность среди пассажиров. В дальнейшем сервис был расширен на направление Астана – Усть-Каменогорск.

Реализация проекта осуществляется в партнерстве с международными технологическими компаниями и казахстанскими операторами связи. Установленное оборудование адаптировано для работы в условиях движения и интегрировано с существующими мультимедийными системами поездов.

