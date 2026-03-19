Вице-министр транспорта Талгат Ластаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, сообщил, когда на казахстанских самолетах планируют внедрить Интернет, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В данном направлении работа ведется совместно с Министерством цифровизации. Предполагается, что воздушные судна Dreamliner 787, поставка которых планируется в этом году, в первую очередь будут оснащены Интернетом на борту, соответствующая работа уже ведется. С учетом этого могу предположить, что это произойдет к концу текущего года или в начале следующего года», - сказал вице-министр.
Ластаев добавил, что эти борты будут выполнять и внутренние, и международные рейсы.
«Эти воздушные суда будут выполняют и те, и другие рейсы, так как это дальнемагистральные рейсы», - добавил он.