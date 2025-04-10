В марте 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 739 сделок, за месяц количество сделок уменьшилось на 4,4% (февраль - 29 022), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из общего числа сделок: 5 897 – по индивидуальным домам; 21 842 – по квартирам в многоквартирных домах.

Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (5 652 – 20,4%) и Алматы (5 069 – 18,3%), а также Карагандинская область (2 130 – 7,7%).

По сравнению с февралем 2025 года, в марте наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Восточно-Казахстанской (+16,8%), Алматинской (+11,4%) и Атырауской (+11,3%) областях.

А наибольший спад за месяц произошел в Жамбылской (-23,3%), Западно-Казахстанской (-18,4%) и Мангистауской (-18,1%) областях.