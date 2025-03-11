Рынок жилья: изменения цен и региональные тенденции

В феврале 2025 года на рынке жилья Казахстана наблюдалось замедление темпов продаж, несмотря на продолжающийся рост цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 022, из которых 6 332 касались индивидуальных домов, а 22 690 — квартир в многоквартирных домах.

Изменение цен за год:

Первичный рынок: рост цен составил +4,8%.

Вторичный рынок: увеличение цен на +5,4%.

Аренда жилья: цены на аренду выросли на +12%.

В региональном разрезе наиболее заметные изменения произошли в городах Павлодар и Кокшетау, где цены на первичном рынке жилья выросли на 16,3% и 15% соответственно. На вторичном рынке жилья лидерами роста стали города Атырау с увеличением на 18,7% и Конаев, где цены выросли на 14,4%. На рынке аренды особенно заметный рост цен наблюдается в Талдыкоргане (+31,1%), Астане (+29,3%) и Семее (+22%).

По сравнению с январем 2025 года в феврале наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Павлодарской области (+17,3%), Северо-Казахстанской области (+11,9%) и Алматинской области (+9,3%). Однако в некоторых регионах произошел спад. Так, наибольшее снижение активности по сделкам было зарегистрировано в Кызылординской области (-24,8%), Атырауской области (-23,9%) и Астане (-12,9%).

В декабре 2024 года на рынке жилья наблюдался рост цен и активность сделок.

За год стоимость вторичных квартир увеличилась на 4,2%, а аренда подскочила на 7,9%.