В Казахстане создали НИИ Каспийского моря

Наука
Айман Аманжолова
корреспондент

По поручению Президента Республики Казахстан К.К. Токаева создано Некоммерческое акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» (НИИ Каспийского моря), передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: gov.kz

Основной целью деятельности института является проведение научно-исследовательских работ в казахстанском секторе Каспийского моря, направленных на сохранение и воспроизводство природных ресурсов, а также развитие научного сотрудничества между научно-исследовательскими организациями прикаспийских государств.

НИИ Каспийского моря приступил к деятельности в сентябре 2025 года.

За прошедший период институтом проведен ряд мероприятий по развитию научного сотрудничества и исследовательской деятельности. В частности, НИИ Каспийского моря вступил в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.

Налажено взаимодействие с профильными государственными органами и научно-исследовательскими организациями прикаспийских государств. Проведены рабочие встречи с государственными учреждениями и научными организациями Азербайджана, включая Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Национальную гидрометеорологическую службу и Институт географии Национальной академии наук.

Также состоялись встречи с научными и образовательными учреждениями Российской Федерации в г. Астрахань, среди которых Каспийский морской научно-исследовательский центр, Волжско-Каспийский филиал ВНИРО (КаспНИРХ), Институт океанологии имени П.Ширшова и Астраханский государственный технический университет.

В г.Москве подписан Меморандум о взаимопонимании между НИИ Каспийского моря, Государственным океанографическим институтом имени      Н.Зубова и Институтом океанологии имени П.Ширшова, направленного на развитие научного взаимодействия и совместных исследований.

В рамках полевых исследований институтом проведены три выезда для мониторинга осушенного дна Каспийского море в районах МАЭК, залива Сарытас и залива Кайдак.

Параллельно ведется работа по подготовке научных публикаций, в том числе по вопросам влияния колебаний уровня Каспийского моря на гидрологический режим дельты реки река Жайык, а также по проблемам формирования системы мониторинга морской среды казахстанского сектора Каспийского моря на примере реки река Кигач.

В текущем году НИИ Каспийского моря, наряду с проведением научных исследований в прибрежной зоне казахстанского сектора Каспийского моря, планирует проведение комплексного мониторинга непосредственно в акватории моря. Данные исследования будут включать системные наблюдения за гидрометеорологическими, гидрохимическими и гидробиологическими параметрами морской среды.

Реализация комплексного мониторинга позволит сформировать объективную научную базу для оценки происходящих изменений в экосистеме Каспийского моря и своевременного выявления потенциальных экологических рисков.

#Казахстан #Каспий #море #НИИ

