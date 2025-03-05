В Казахстане стартовал конкурс национальных кинопроектов

Фото: пресс-служба МКИ РК

Государственный центр поддержки национального кино запускает конкурс для кинопроектов, претендующих получить статус национального кино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе будут рассматривать сценарии или сценарные планы. После успешного завершения первого этапа авторы выбранных сценариев смогут подать полный пакет документов для реализации своих кинопроектов на втором этапе.

Для участия в первом этапе конкурсного отбора заявители должны подать в электронном виде следующие документы: заявление на рассмотрение сценариев, сценарии в формате PDF, авторский договор или предварительный договор между заявителем и автором сценария, копии документов, удостоверяющих личность заявителя.

Каждому заявителю разрешается подать не более двух сценариев по каждому виду фильма: игрового, анимационного, документально-хроникального кино.

Документы принимаются с 5 до 13 марта (до 23:59 часов 12 марта).

«Наша цель – провести открытый и справедливый конкурс. В дальнейшем информация по конкурсу будет регулярно публиковаться на официальных сайтах и в социальных сетях министерства, также Центра кино. Если у вас есть вопросы по конкурсу, сообщаем, что при Центре кино теперь доступны консультационные работы. Как вы знаете, ранее были опубликованы приоритетные темы для конкурса кинопроектов в этом году. Мы надеемся, что вы представите зрителям яркие и значимые работы, которые будут высоко оценены за свою оригинальность и качество. Желаю удачи каждому участнику в предстоящем конкурсе и приглашаем вас внести свой вклад в развитие и популяризацию национального кинематографа!» – отметила министр культуры и информации Аида Балаева.

После завершения приема документов все поданные материалы будут переданы на рассмотрение Экспертного совета.

Важно отметить, что для участия в конкурсном отборе заявители должны соответствовать следующим требованиям: обладать правоспособностью и гражданской дееспособностью, не иметь налоговой задолженности и не подлежать процедуре банкротства.