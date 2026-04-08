Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам совершенствования трудового законодательства, инициированный депутатами Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на палату Парламента.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поправками усиливаются гарантии защиты трудовых прав работников и совершенствуются отдельные процедуры трудовых отношений. Так, закрепляются нормы по защите чести и достоинства в сфере труда. Конкретизируется порядок определения последнего рабочего дня, когда он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска. Кроме того, вводится обязанность работодателя письменно уведомлять сотрудника об изменении условий труда.

Также закон регулирует порядок расторжения трудового договора по инициативе работника, включая определение даты прекращения трудовых отношений для материально ответственных лиц и условия завершения приёма-передачи имущества (документации) работодателя.

Отдельный блок поправок направлен на развитие социального партнёрства. В частности, за акиматами закрепляются функции по организации социального партнёрства на региональном уровне, взаимодействию с государственной инспекцией труда, представителями работников и работодателей и другие. Для государственных инспекторов труда вводятся обязательства по регулярному повышению квалификации в сфере трудовых отношений, безопасности и охраны труда, социального партнёрства.

Также закрепляются права технических инспекторов по охране труда. В ходе работы над документом депутаты предложили поправки, которые обязывают медицинские организации по месту прикрепления работников уведомлять их посредством цифровых технологий о необходимости прохождения скрининговых исследований и направлять работодателям сведения о лицах, подлежащих таким исследованиям. Работодатели же будут обязаны обеспечивать направление работников на прохождение скринингов.