В Казахстане усилят обучение детей бережному использованию воды

Водное хозяйство
К этой работе подключатся Минпросвещения и Миннауки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить работу по формированию культуры рационального использования водных ресурсов с юного возраста, сообщает Kazpravda.kz

Олжас Бектенов дал поручение Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, а также акиматам Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей утвердить структуру посевных площадей влагоемких культур в строгом соответствии с лимитами водопользования.

Перед Министерством водных ресурсов и ирригации поставлена задача обеспечить заключение всех договоров по подаче воды фермерам согласно индикаторам Дорожной карты по диверсификации структуры посевных площадей.

Особое внимание уделено формированию культуры рационального использования водных ресурсов.

- Как отметил Глава государства в своем Послании народу, трепетное, бережное и ответственное отношение к воде и природе в целом должно стать неотъемлемой частью нашей национальной идеологии, — подчеркнул Олжас Бектенов.

К работе по формированию культуры бережного отношения к воде поручено подключиться министерствам просвещения, науки и высшего образования, чтобы основы этого подхода закладывались с юного возраста.

