Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства доложил о планируемых мерах по реализации норм новой Конституции Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что в новой Конституции Республики Казахстан закреплена норма, направленная на обеспечение защиты персональных данных граждан. В частности, статья 21 Конституции гласит: «Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, гарантируется законом».

В целях реализации данной нормы планируется внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов, включая Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, а также Законы о персональных данных и кибербезопасности.

Работу планируется вести по двум основным направлениям. Первое – организационно-технические меры. Предусматривается внедрение современных средств защиты персональных данных, включая маскирование и хэширование данных.

«Это позволит технически защитить данные и снизить риск их раскрытия при несанкционированном доступе. Планируется ограничить выгрузку данных из государственных баз. Приоритет будет отдаваться интеграции информсистем, а выгрузки будут запрещены, за исключением отдельных, строго определенных законом случаев», — пояснил Жаслан Мадиев.

Министр добавил, что для упорядочивания и учета персональных данных, обрабатываемых как госорганами, так и частным сектором, будут созданы: реестр операторов персональных данных с их классификацией, а также реестр доверенных иностранных получателей. Особое внимание будет уделено дальнейшему повышению уровня киберкультуры.

Второе направление – повышение ответственности. Для повышения прозрачности и ответственности перед пользователями, операторы будут обязаны: сообщать о фактах утечки персональных данных как уполномоченному органу, так и самим гражданам, а также уведомлять уполномоченный орган о начале обработки персональных данных.

Кроме того, рассматривается введение уголовной ответственности за массовые утечки персональных данных и повышение порога административного штрафа до 5000 МРП.