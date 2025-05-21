В Казахстане увеличат список клиник, проводящих трансплантацию роговицы глаза

Здравоохранение
82
Венера Баталова
корреспондент

Решение о расширении списка медицинских организаций для проведения операций по кератопластике, независимо от форм собственности, позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи на территории страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане будет расширен список медицинских организаций для проведения операций по трансплантации роговицы глаза или кератопластики, независимо от форм собственности. Такое решение позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для нуждающихся и обеспечить своевременное лечение на территории страны.

Сегодня соответствующая норма была одобрена во втором чтении в Мажилисе Парламента в рамках законопроекта об ОСМС. Ранее, в соответствии с нормой Кодекса РК «О здоровье и системе здравоохранения» проведение таких операций было разрешено только в государственных клиниках.

В настоящее время более 2500 казахстанцев нуждаются по медицинским показаниям в пересадке роговицы, но не могут получить ее в стране.

Выполняемый сегодня объем операций на базе офтальмологичекого центра КазНМУ им. Асфендиярова является критически недостаточным, поэтому возникла необходимость расширения списка медицинских организаций, имеющих подготовленных специалистов и современное диагностическое и операционное оборудование.

Если рассматривать опыт таких государств, как Россия, Украина, Грузия, Узбекистан, Беларусь, то подобные операции по трансплантации роговицы оказываются нашим гражданам в рамках медицинского туризма.

В мире проводится до 180 тысяч пересадок роговицы в год и только в США примерно 42 тысяч трансплантации в год. В Казахстане проводились порядка 200 операций в год.

#операция #глаза #медицинские организации

Популярное

Все
Лекарств нет, но вы держитесь!
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Фотоловушка для снежного барса
Стреляли, подтягивались, пели...
Интеллект искусственный, а душа – живая
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
Девушки взяли бронзу
ИИ на страже психологического благополучия
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
Святая к музыке любовь
Счастье с доставкой на дом
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Как регион борется с дефицитом врачей
Болезнь выявили вовремя
Властелины света
Важен осознанный подход
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Если вы подверглись цифровой атаке...
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Казахстанцы смогут сохранить статус ОСМС в течение полугода…
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселение…
Лекарств нет, но вы держитесь!
123 аула посетит медицинский поезд «Саламатты Қазақстан»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]