Решение о расширении списка медицинских организаций для проведения операций по кератопластике, независимо от форм собственности, позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи на территории страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане будет расширен список медицинских организаций для проведения операций по трансплантации роговицы глаза или кератопластики, независимо от форм собственности. Такое решение позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для нуждающихся и обеспечить своевременное лечение на территории страны.

Сегодня соответствующая норма была одобрена во втором чтении в Мажилисе Парламента в рамках законопроекта об ОСМС. Ранее, в соответствии с нормой Кодекса РК «О здоровье и системе здравоохранения» проведение таких операций было разрешено только в государственных клиниках.

В настоящее время более 2500 казахстанцев нуждаются по медицинским показаниям в пересадке роговицы, но не могут получить ее в стране.

Выполняемый сегодня объем операций на базе офтальмологичекого центра КазНМУ им. Асфендиярова является критически недостаточным, поэтому возникла необходимость расширения списка медицинских организаций, имеющих подготовленных специалистов и современное диагностическое и операционное оборудование.

Если рассматривать опыт таких государств, как Россия, Украина, Грузия, Узбекистан, Беларусь, то подобные операции по трансплантации роговицы оказываются нашим гражданам в рамках медицинского туризма.

В мире проводится до 180 тысяч пересадок роговицы в год и только в США примерно 42 тысяч трансплантации в год. В Казахстане проводились порядка 200 операций в год.