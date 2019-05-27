В Казахстане внесли изменения в правила проведения техосмотра автомобилей

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В Казахстане внесены изменения в правила проведения технического осмотра автомобилей, передает Kazpravda.kz
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"Впредь, владельцам станций ТО придется использовать программное обеспечение, которое будет предлагать единый оператор АО "Национальные информационные технологии". Требования к ним должны быть утверждены до июля 2019 года", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечено, что процедура прохождения техосмотра останется прежней – в этом плане для автомобилистов ничего не изменится, а нововведения принимаются для наведения порядка на рынке техосмотра.
Так, изменения были внесены в Закон РК "О дорожном движении". Проект находится на согласовании в государственных органах.
Поводом для таких мер послужили многочисленные нарушения, выявленные в этой сфере. Так, с 2018 года по сегодняшний день территориальными органами транспортного контроля проверено 152 оператора технического осмотра. Выявлено 724 нарушения правил организации и проведения обязательного техосмотра транспортных средств и прицепов к ним. В отношении нарушителей составлено 193 административных материала на сумму 3,9 млн тенге, исключено из реестра – 88 операторов.
С ноября 2018 года по март 2019 года проведено более 150 рейдовых мероприятий по выявлению поддельных диагностических карт. В результате выявлено 84 факта их подделки, составлено 26 административных материалов в отношении операторов технического осмотра и возбуждено два уголовных дела, направлено 13 поручений для проведения внеплановых проверок в отношении операторов техосмотра.
Дошло до того, что стали некоторые компании стали предоставлять услуги по техосмотру через мессенджеры. К примеру, в в начале мая 2019 года стало известно о том, что на казахстанском авторынке появилась незаконная услуга - дистанционный техосмотр, техосмотр без заезда, техосмотр по WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе департамента АДГСПК по Алматинской области.
"Для прохождения техосмотра граждане, не заезжая на станцию, высылая лишь фотографию автомобиля по WhatsApp, проходят технический осмотр дистанционно, получают свою диагностическую карту, внесенную в единую информационную систему техосмотра (ЕИСТО). Данная проблема выявлена в ходе антикоррупционного мониторинга, проведенного Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области совместно с проектным офисом "Жетісу - адалдық алаңы", - сообщили в департаменте.
Проектным офисом установлено, что в ряде Центров технического осмотра делают муляжи самодельного роликового тормозного стенда, при этом в подобных центрах отсутствуют специальные приборы, осуществляющие полноценный технический осмотр транспортного средства. То есть они не приспособлены для проведения диагностики машин, что является нарушением.
В Департаменте отмечают, что это представляет огромную угрозу безопасности людей, так как выдача поддельной диагностической карты неисправному транспортному средству влечет за собой негативные последствия, в том числе дорожно-транспортные происшествия.
"Также выяснилось, что для того, чтобы получить услугу по техническому осмотру через WhatsApp, достаточно сфотографировать машину и отправить изображение оператору. За несколько минут делается диагностическая карта. А поскольку диагностическая карта сразу же вносится в единую информационную систему техосмотра (ЕИСТО), то этот автомобиль, получается, официально прошел техосмотр. Посредством фотошопа машина, стоящая на грязном дворе, на самодельном тормозном стенде, оказывается на тормозном роликовом стенде Центра технического осмотра", – рассказали в департаменте.
В Талдыкоргане на фоне таких незаконных услуг наблюдается отток автовладельцев в Центрах технического осмотра. Подобного рода услуги набирают обороты и в Алматы.